Facebook внедряет новые способы общения предприятий с потенциальными клиентами
Reuters - Facebook внедряет новые способы ведения переговоров с потенциальными клиентами по своим приложениям, - сообщила компания социальных сетей в четверг, когда стремится стать местом назначения в интернете.
По его словам, интеграция WhatsApp особенно важна для клиентов в таких странах, как Индия и Бразилия, где широко используется приложение сообщений, принадлежащее Facebook.
Facebook объявила, что она начнет проверку способности брендов отправлять сообщения по электронной почте через Facebook Business Suite, что позволит предприятиям управлять своим присутствием на сайтах социальных сетей, чтобы упростить то, как компании доходят до клиентов.
Он также проверит новые аккаунты работы, чтобы сотрудники могли управлять бизнес-страницами без необходимости зарегистрироваться со своими личными счетами.
Новые бизнес-инструменты появились через день после того, как WhatsApp начала тестировать новую особенность в Со Паоло, Бразилия, чтобы позволить пользователям найти бизнес и услуги через справочник в приложении, в первую очередь, в рамках усилий по поддержке электронной коммерции в сфере услуг.