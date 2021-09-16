Facebook выпускает новый цифровой кошелек, который заменит PayPal

Зарубежка

ФБР Facebook имеет большие планы по расширению в мире финансовых услуг. Она хочет стать лучшим в мире цифровым кошельком и заменить в процессе таких известных игроков, как PayPal PYPL.

Новое подразделение социальной сети будет цифровым кошелёком следующего поколения, построенным на криптовалюте, который, по словам Дэвида Маркуса, главы Financial Facebook, взял на себя инициативу по запуску Novi в ближайшие месяцы, будет чем-то иным, как новым протоколом, позволяющим зарабатывать деньги в интернете.

Фейсбук стремится создать нечто, обладающее возможностями, которые люди вынуждены предпринимать хотя бы один раз, особенно когда им необходимо отправить деньги за границу. Док Нови знает, что ему есть о чем заботиться прежде, чем люди обнимут Facebook. План Маркуса заключается в том, чтобы заслужить доверие людей, сказал Уолтц. Я знаю это, но это займет некоторое время, и я осознаю это. На протяжении многих лет Facebook изо всех сил пытался заслужить доверие людей, особенно после скандала с Analytica в Кембридже в 2018 году, когда появились сообщения о том, что фирма, нанятая кампанией Трампа, собрала данные о миллионах невнимательных пользователей Facebook.

Маркус, бывший президент PayPal, который позже занимал пост вице-президента Facebook по информационным продуктам, говорил с главным редактором Yahoo Financial, Энди Сервером, как часть широкого разговора с Энди Сервером для еженедельного сериала « Yahoo Finance ».

Нови запускается в связи с запуском Diem, предварительного проекта криптовалюты Facebook, который первоначально стал публичным в 2018 году. Проект, первоначально названный Либра, столкнулся с рядом неудач, и в 2019 году финансовые гиганты, такие как MasterCard и Visa, отказались от проекта.

Ребренд Дием, проект теперь функционирует как независимая ассоциация, но сохраняет тесные связи с Facebook и включает Маркуса в свой совет директоров. Маркус надеется использовать преимущество цифровой валюты Facebook с Нови.

В настоящее время, как сказал Маркус, цифровые кошельки не могут общаться друг с другом. Представьте себе мир, в котором кто-то с Yahoo Mail не мог послать письмо кому-то с помощью Gmail, - сказал он. Это верно в отношении денег в бумажниках сегодня, сказал он.

Он сказал с Нови : " У вас будет интероперабельность ". Идея в том, что Нови – автономное приложение, которое также включит продукты Facebook – сможет конвертировать вашу местную валюту в криптовалюту, и наоборот. Вы можете использовать местную валюту для покупки Diem, сказал FAQ Новой Зеландии, а также конвертировать Diem в вашу местную валюту, когда хотите выйти. Facebook даже создает местные пункты сбора наличных денег по всему миру для клиентов, которые не могут конвертировать свои монеты Диема в местную валюту.

Ваша финансовая информация не будет скомпрометирована с вашими социальными данными В сущности, Facebook пытается использовать свои встроенные преимущества и социальные преимущества, избегая при этом части багажа, который компания накопила на протяжении многих лет из-за конфиденциальности и целевой рекламы.

Маркус хочет быть очень ясным в этом, говорит он. Нет данных, которые будут использованы в Novi или будут использованы для рекламного таргетирования, или для любых целей вокруг рекламной модели. Ваши социальные данные не будут использоваться с помощью вашей финансовой информации ( SMS ) Facebook также останавливались и начинали, что могло бы дать некоторым потенциальным пользователям паузу. Первоначально Diem был запущен под именем Libra и сразу привлек внимание регуляторов и контролеров. А после того, как генеральный директор Марк Цукерберг пережил бурю в Вашингтоне из-за криптовалюты, компания развернула миссию, сферу действия и даже название монеты. Она была переименована в Дым в декабре 2020 года.

На сайте Нови отмечается, что его раньше называли кавой.

Маркус считает, что Дием и Нови планируют подождать до премьер-министра с запланированным запуском, который начнется в этом году и продолжится в 2022 году. Мы хотим быть очень преднамеренными в том виде, как мы масштабируем продукт, говорит он.

Бен Вершкул - писатель и продюсер Yahoo Financial в Вашингтоне.

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