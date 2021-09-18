Facebook приносит извинения Wall Street Journal за неверную характеристику
Reuters - Facebook Inc в субботу назвала серию статей о компании социальных сетей Wall Street Journal, содержащих преднамеренную ошибочность характеристик, и сказала, что эти статьи придали ложные мотивы руководству и сотрудникам Facebook. В « Уолл-стрит Джорнал », цитируя внутренние документы компании, в которых содержатся научно-исследовательские отчёты, онлайн-обсуждения и проекты презентаций для старших руководителей, говорится, что, хотя исследователи Facebook и обнаружили пагубные эффекты платформы, компания не смогла их исправить.
В статье « Уолл-стрит Джорнал » говорится, что Facebook освободил от некоторых или всех своих правил широко освещаемых пользователей, смягчил негативные последствия для молодых пользователей своего приложения Instagram, внес изменения в свой алгоритм, который сделал платформу более зловещей и был слабым ответом на тревогу, поднятую служащими по поводу того, как платформа используется в развивающихся странах торговцами людьми?
Ник Клегг, вице-президент по глобальным делам Facebook, пишет на https :about.fb. com News 202109 What-wallstitute, что-wallstriews, как говорится в историйах Wall Street Journal, передали осознанную ошибочность характеристик того, что мы пытаемся сделать, и дали вопиюще ложные мотивы управлению Facebook и работникам. Клегг ссылался на простое ложное утверждение, что Facebook проводит исследования, а затем систематически и умышленно игнорирует его, если полученные результаты неудобны для компании. Клегг сказал, что Facebook понимает значительную ответственность, которую несет управление глобальной платформой, и принимает ее всерьёз, но мы фундаментально отвергаем эту неправильную характеристику нашей работы и ставим под сомнение мотивы компании. Клегг защищает работу Facebook с сообщениями о вакцине COVID-19 и говорит, что перекрёст между социальными сетями и благополучием остается эволюционирующей проблемой в научно-исследовательском сообществе.