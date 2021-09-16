Facebook применяет более агрессивный подход к фальшивым аккаунтам

Зарубежка

Эксклюзивный факел, направленный на поддельную координацию с помощью реальных аккаунтов, используя игровую книгу против вредных сетей Reuters - Facebook принимает более агрессивный подход к закрытию скоординированных групп счетов реальных пользователей, которые занимаются определенной вредной деятельностью на своей платформе, используя ту же стратегию, которую ее команды безопасности принимают против кампаний, используя реальные счета.

Новый подход, о котором здесь впервые говорится, использует тактику, обычно используемую командами безопасности Facebook, для полного закрытия сетей, участвующих в влиятельных операциях, которые используют ложные аккаунты для манипулирования общественными дебатами, такими как российские фермы троллей.

Это может иметь серьезные последствия для того, как гигант социальных сетей обращается с движениями гражданского движения, нарушающими его правила, в то время, когда подход Facebook к злоупотреблениям на своих платформах находится под пристальным вниманием со стороны мировых законодателей и групп гражданского общества.

Facebook сообщил, что собирается теперь использовать такой же подход на сетевом уровне с группами скоординированных реальных счетов, которые системно нарушают его правила, посредством массовой отчетности, где многие пользователи ложно сообщают о содержании или учете цели, чтобы заставить ее закрыться, или же разглагольствовать, тип онлайн-преследования, в котором пользователи будут координировать, чтобы нацелиться на человека через массовые посты или комментарии.

Расширение, которое, как сказала представительница, находится на ранней стадии, означает, что службы безопасности Facebook могут определить основные движения, движущие таким поведением, и предпринять более масштабные действия, чем устранение компаниями постов или индивидуальных счетов, как это было бы в противном случае.

В апреле BuzzFeed News представила в реальном времени внутренний отчет компании о роли январского бунта 6 на Капитолийском холме и ее проблемах в сдерживании быстро растущего движения « Стоп кражи », в котором один из выводов был сделан о том, что Facebook имеет мало политики в отношении скоординированного подлинного вреда. На https : бит. 2 эксперта по безопасности XmbHZN Facebook, которые отделены от ведущих контента компании и работают с угрозами противников, пытающихся уклониться от ее правил, начали сломать операции влияния с помощью поддельных аккаунтов в 2017 году, после выборов 2016 года в США, на которых чиновники разведки США заключили, что Россия использовала платформы социальных сетей в рамках кампании кибер-помощи - утверждение, которое Москва опровергла.

Facebook назвал эту запрещенную деятельность группами фальсифицированных аккаунтов скоординированным неаутентичным поведением CIB и его команды безопасности начали объявлять об огромных объёмах потерь в ежемесячных отчетах. Команды безопасности также рассматривают некоторые конкретные угрозы, которые могут не использовать открытую информацию, такие как мошенничество или сети кибер-вымогательства или фейковые операции, например, некоторые государственные кампании в СМИ.

Согласно сообщениям, команды компании давно спорили о том, как ей следует вмешиваться на сетевом уровне в крупные перемещения счетов реальных пользователей системно нарушают свои правила.

В июле Рейтер сообщил о подразделении вьетнамской армии, занимающемся онлайн-информационными военными операциями, которое участвовало в таких действиях, как массовое сообщение аккаунтов в Facebook, но также часто использовало их настоящие имена.

Facebook находится под растущим давлением со стороны глобальных регуляторов, законодателей и сотрудников, чтобы они боролись с широкомасштабными злоупотреблениями своими услугами. Другие критиковали компанию из-за утверждений о цензуре, антиконсервативной предвзятости или непоследовательности правоприменительных мер.

Недавнее расширение моделей сетевых перебоев Facebook, чтобы повлиять на аутентичные аккаунты, вызывает дополнительные вопросы о том, как изменения могут повлиять на тип общественных дебатов, онлайн-передвижений и тактику кампании во всем политическом спектре.

Важные случаи скоординированной деятельности вокруг прошлогодних выборов в США, от высокопоставленных фанатов K-pop, которые утверждали, что использовали TikTok, чтобы саботировать митинг бывшего президента Дональда Трампа в Талсе, штат Оклахома, до онлайн-кампаний, оплачиваемых мем-производителями, также вызвали дебаты о том, как платформы должны определять и подходить к скоординированным кампаниям.