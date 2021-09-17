Facebook должен доказать эффективность умных очков, заявил ирландский регулятор
ДУБЛИН – Ирландский регулятор конфиденциальности персональных данных попросил Facebook доказать, что светодиодный индикатор в недавно запущенных интеллектуальных очках гиганта социальных сетей является эффективным способом дать людям понять, что они снимаются или фотографируются.
Комиссар Ирландии по конфиденциальности данных ДПК является ведущим регулятором Facebook согласно строгим законам ЕС о конфиденциальности персональных данных, поскольку штаб-квартира ЕС находится в Дублине
Умные очки Facebook, которые были созданы в сотрудничестве с создателем Ray-Ban EssilorLuxottica, позволяют новичкам слушать музыку, отвечать на звонки или захватывать фотографии и короткие видео и делиться ими в сервисах Facebook с помощью компаньона.
В то время как многие устройства, включая смартфоны, могут записывать третьих лиц, обычно случается так, что фотоаппарат или телефон становятся видимыми в качестве устройства, посредством которого происходит запись, тем самым помещая записанные на записях, ирландский регулятор сказал в заявлении.
С очками, есть очень маленький индикаторный свет, который появляется при регистрации. ДПК и Гаранте не показали, что эффективное тестирование на местах было проведено Facebook или Ray-Ban, чтобы убедиться, что светодиодный свет является эффективным средством оповещения. Итальянский регулятивный орган сказал, что он разделяет озабоченность ирландского органа по защите данных, Garante, который 10 октября попросил Facebook прояснить, чтобы оценить умные очки за соблюдение законов о конфиденциальности. L 1 N 2 QC2 KU также заявила, что хотела бы, чтобы Facebook возглавил рекламные кампании, чтобы обратиться к общественности, как этот новый потребительский продукт может привести к менее очевидной регистрации их изображений.