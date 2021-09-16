Этический инвестор пропустит продажу зеленых облигаций Великобритании

Зарубежка

Блумберг - ветеранский этический инвестор планирует избегать дебютной продажи Соединенным Королевством зеленых суверенных облигаций.

Компания Triodos Investment Management BV, являющаяся частью банка, который находится на переднем крае в течение десятилетий устойчивого финансирования, не покупает долг, который предлагался на этой неделе, говоря, что он недостаточно зеленый. В то время как у голландского денежного менеджера более строгие критерии, чем у большинства, это не помешало ему инвестировать в другие продажи суверенных зеленых облигаций из таких стран, как Италия, Германия и Франция.

Система зеленых облигаций в Великобритании является первой, которую мы считаем недостаточно зелёной в соответствии с нашими стандартами, сказал Уильям де Врис, директор компании « Триодос » по ценным бумагам и облигациям в интервью.

Триодос обеспокоен доходами от долгов, которые используются для технологии улавливания углерода и так называемого синего водорода. Оба они являются неотъемлемой частью плана правительства США по сокращению выбросов, и страна планирует выпустить, как минимум, 15 миллиардов долларов долга в этом финансовом году для финансирования таких проектов.

У нас есть серьёзная проблема с подобными проектами, потому что мы не считаем, что проекты по улавливанию углерода, в конце концов, придадут к сокращению выбросов углерода, сказал де Врис.

Инвестиции вливаются глубоко в улавливание углерода, что включает в себя захоронение углекислого газа под землей, однако это вызывает споры, поскольку оно не доказано в больших масштабах, и активисты утверждают, что это может стать отвлечением внимания от сокращения выбросов. Зеленый водород производится из природного газа и улавливает побочный углекислый газ, в то время как синий водород производится из возобновляемых источников через воду.

Почему водород – лучшее, что есть в зелёной энергетике?

Согласно презентации, сделанной ранее в этом месяце инвесторами из Великобритании, зеленые гильзы могут финансировать как зеленый, так и синий водород. Это может быть филиппом для британской промышленности с Royal Dutch Shell Plc и BP plc - Mainstays of the FTSE 100 Index - среди нефтяных компаний, преследующих синий водород.

Финансовые усилия оставляют Великобританию как опоздавшую на рынок зелёных облигаций, при этом большинство западноевропейских стран, включая Ирландию, Испанию и Бельгию, продают такие долги. В то время как бум в мировых продажах, похоже, в этом году приведет к эмиссии этического долга до 1 триллиона, сделка в фунте стерлингов остается небольшой долей этой суммы. Некоторые рыночные аналитики ожидают, что вещание Великобритании будет поощрять больше британских эмитентов присоединиться к Великобритании.

Система « зелёных гильдий » была высоко оценена другими этическими инвесторами, которые приветствовали ее требования к отчетности о социальных выгодах зелёных проектов. Де Врис также приняла социальный элемент в моде после пандемии и любила, чтобы другие эмитенты приняли аналогичные механизмы.

Для Триодоса, чьи корни в устойчивом инвестировании относятся к 1968 году, проблемы с расходами на одном уровне спорны. Сейчас она является частью растущей породы этических инвесторов, которые становятся более активными и фокусируются на стимулировании перемен. Они отрицают активы, которые разваливается на более широкую вселенную экологических, социальных и управленческих фондов, основанных на данных. Это приводит к расколу по поводу того, что считается « зелёными » инвестициями, в то время как некоторые заемщики обеспокоены « зелёными мытьями ».

У нас были сомнения и вопросы с другими схемами « зелёных облигаций », например. Одна из них - Бельгия, но после консультаций с ними мы решили дать им основания для сомнений, - сказал де Врис. Распределение Соединенным Королевством технологий улавливания углерода делает это невозможным.