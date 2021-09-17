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РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
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«Если у нас есть демократия и диктатура, мы вступаем в диктатуру»: спикер Палаты общин Великобритании

Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 11:25
3 мин
Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 11:25
3 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

London CNN, последовавшая за громкими атаками на политические институты, включая бунт 6 января в парламенте в Капитолийской Великобритании, спикер Линдси Хойл считает своей неотложной ответственностью защищать демократические свободы.

Хойл, который является главным органом в Палате общин США, будет принимать спикера Нэнси Пелози и других коллег на саммите спикеров G7 в эти выходные. Это мероприятие проводится лично в его родном городе Чорли на северо-западе Англии, где основное внимание уделяется безопасным и открытым парламентам. Хойл говорит о восстании 6 января в Капитолии США. Это была власть толпы, которую взяли под контроль, пытаясь разрушить демократические методы. Дело в том, что, если у нас есть демократия и диктатура, мы попали в диктатуру. Это никогда не будет ответом. Хойл испытал доморощенный террор в своем собственном парламенте. Хойл - в то время спикер - 22 марта 2017 года приостановил заседание Палаты общин, поскольку теракты разворачивались в Вестминстере. Пятеро людей погибли, включая сотрудника МВД, после того как одинокий нападавший протаранил пешеходов на Вестминстерском мосту, врезался в свою машину, врезавшись в рельсы возле Дома Парламента, и отправился на бой,

В тот день я был в стуле. Хойл сказал : чтобы воспользоваться случаем, чтобы сказать, что полицейский, умирающий на каблуках Парламента, это то, через что я никогда не хочу пройти, употребил одно.

Трагедия потери восходящей звезды этого парламента вызвала шок не только в этой стране, но и во всем мире, сказал Хойл : это не просто воспринимаемая угроза, сказал Хойл, который был избран его коллегами-депутатами в ноябре 2019 года. Самое худшее из них распространяется и на мужчин - этнических депутатов. Хойл сказал, что это не нормально, что они чувствуют действительные угрозы насилия против них. Когда депутат парламента говорит мне : « Линдси, я не думаю, что я собираюсь снова стоять. Моя семья должна прийти первой, я знаю, что мы должны быть кем-то большим. Хойл также говорил с CNN о горьком недоверии в политических кандидатах и текущей риторике политических дебатов.

На вопрос о том, как следует решать эту проблему - с утверждениями оппозиции о том, что она врёт премьер-министру Боису Джонсону - Хойл сказал, что не может решить эту проблему, несмотря на то, что он обладает большей властью в Палате представителей.

У меня нет электричества. Они хотят, чтобы я был беспристрастным. Это политическое суждение говорит, что это ложь, сказал Хойл. Если они хотят, чтобы я выступал с политическим речью, скажем, они сделают меня политическим оратором.

Пелоси очень политический, но я бы не получил ту же силу, что не сказал бы, что я бы отказался от него. На самом деле, очень заманчиво иметь возможность предоставить и эту политическую власть. Но то, что я обещал было непредвзятым. Это моя беспристрастность, которую я должен защищать. Когда его спросили, считает ли он, что парламентское поведение улучшается, Хойл сказал, что считает, что ситуация улучшается.

Несмотря на то, что между мной нет реальных разногласий по поводу того, что отличалось в перспективе. Вот в чем заключается политика, сказал Хойл. Я не хочу, чтобы они все соглашались друг с другом. Для меня это тоже было бы довольно скучно. Речь идет о контролировании возбуждения в камере, но также и о контроле этого возбуждения.

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Нэнси Пелози
Хорли
Линдси Хойл
Вестминстерский дворец
Парламент Соединенного Королевства
Вестминстер
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