Эрдоган Турции встретится с премьер-министром Греции на Генассамблее ООН
АНКАРА, 19 сентября Reuters - Президент Греции Тайип Эрдоган объявил в воскресенье, что на следующей неделе он встретится с премьер-министром Греции Кериакосом Митотакисом на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Страны-члены НАТО и региональные соперники расходятся во мнениях по многим морским проблемам в Средиземном море и по вопросам миграции. Миттотакис сказал в пятницу, что Турция является важным партнером в решении любой новой проблемы миграции в Европе и нуждается в поддержке. Перед тем как отправиться домой в Турцию, Эрдоган заявил на пресс-конференции, что около 4 миллионов беженцев - в основном сирийцев - страдают от самого тяжелого бремени и тяжелых негативных сторон миграции. Он сказал, что Турция предпримет необходимые шаги, если ее коллеги не сделают этого.