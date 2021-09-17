Энергетический кризис в Европе грозит сокращением поставок продовольствия

Зарубежка

Энергетический кризис в Европе распространяется на промышленность по производству удобрений, угрожая ужесточить поставки продовольствия и еще больше подтолкнуть цены.

Американский производитель удобрений Яра International ASA в начале пятницы заявил, что рекордно высокие цены вредят ее производству и сократят примерно 162 европейские мощности по производству аэрозолей на следующей неделе. Это происходит после того, как другой производитель, CF Industries Holdings Inc., объявил в среду, что он останавливает два завода в Великобритании из-за роста цен на энергоносители.

Цены на удобрения подскочили в течение минувшего года после того, как урожайные собрания помогли фермерам увеличить закупки питательных веществ и получили дальнейшую поддержку после того, как ураган Айда ударил по сердце угольной промышленности США, а ураган Николас грозил еще большим ущербом в Мексиканском заливе. Более высокие затраты на ключевые фермерские затраты могут еще больше усугубить глобальную инфляцию на продукты питания в то время, когда голод растет.

Показатель цен на продукты питания в Организации Объединенных Наций уже является самым высоким за десять лет около рынка. Стоимость подскочила, поскольку экстремальная погода вредит перспективам урожая, пандемия затронула системы поставок, а транспортные издержки возросли. Это повышает инфляционные риски для центральных банков и потребителей, особенно в бедных странах, которые зависят от импорта.

Яра торгует примерно третью мировых аэробактерий, которые доступны в удобрениях, но также используются в таких отраслях, как автомобилестроение, текстильная промышленность, здравоохранение и косметика. Компания, которая заявила, что сократит производительность на ряде заводов, производит аэробы в Европе на заводах в Нидерландах, Германии, Норвегии, Италии, Франции, Великобритании и Бельгии.

Глобальный дефицит газа в этом году более чем утроил европейские цены, вызывая страхи по поводу длительного воздействия на инфляцию и болезненных страданий для более широкой отрасли, нарастающей после пандемии. Некоторые промышленные гиганты региона, в том числе BASF SE, предупреждают о последствиях резкого повышения цен на электроэнергию.