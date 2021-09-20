Зарубежка

Блумберг - Великобритания - энергетические компании ищут масштабную правительственную помощь, поскольку всплеск цен на газ и электричество угрожает вытеснить мелких неограниченных поставщиков из бизнеса, в первую очередь тех, кто находится в Лондоне.

После внеочередных разговоров в понедельник утром министр бизнеса Квази Калтенг встречается с отраслевыми боссами рано утром понедельника. Настало время, как предупреждал генеральный директор одного из поставщиков энергии, может не пережить зиму без государственной помощи.

Обычный механизм Великобритании по работе с выжившими поставщиками - когда клиентов переводят в провалившуюся компанию - на этот раз может не работать, так как рост рыночных цен делает нерентабельным для компании брать больше клиентов

В лондонской компании LondonCentrica Plc акции пытаются получить финансовую помощь от правительства, чтобы помочь им справиться с затратами, которые приходится платить несостоявшимся клиентам Cwarteng, чтобы встретиться с энергетическими фирмами примерно в 1800 30 часов вечера в LondonCentro Plc.

« Зеленая инициатива » утверждает, что она не выживет зимой 8 : 30 утра в Лондоне, маленьком поставщике энергии, что она не сможет пережить зиму без государственной помощи.

Без каких-либо методов поддержки со стороны правительства маловероятно, что мы добьемся зимы, - сказал Би-Би-Си главный исполнительный директор Питер Макгиррр.

Компания работает более чем в 250,000 домах в Индии.

Согласно оценкам РБК, из-за растущих цен счета могут подскочить до 400 фунтов стерлингов в год.

По словам РБК, поставщики электроэнергии в настоящее время сталкиваются с критическим давлением на рост цен на сырьевые товары. Мы видим повышенный риск того, что более мелкие, менее хорошо защищенные поставщики энергии столкнутся с банкротством в случае кризиса ; однако, мы сомневаемся, если это создаст позитивную долгосрочную возможность для крупных поставщиков энергии в Великобритании, таких как Centrica. акции Centrica упали до 1199.