Enbridge разрушил артезианский пласт артезианского водоносного горизонта во время проекта замены линии 3
Энбридж нарушил артезианский слой ограниченного водоносных горизонтов, что привело к несанкционированному присвоению грунтовых вод во время строительства проекта по замене линии 3 рядом с терминалом « Клирбрук », DSRP заявила в заявлении https : www.dnr.com DDRT, также требует, чтобы компания Engбридж реализовала план восстановления, чтобы остановить дополнительные потоки грунтовых вод в течение 30 дней и провести несанкционированный мониторинг подземных вод и объектов.
Регулирующий орган приказал Энбридж выложить $ 2,65 миллионов на случай, если он смягчит любой ущерб, нанесённый водно-болотным угодьям,
DDR передал дело прокурору округа Клируотер для уголовного преследования. Если компания нарушит приказ о восстановлении, она будет нести дополнительные штрафы согласно государственному законодательству, добавил DORP.
В ответ на это Энбридж заявил в заявлении, что будет продолжать тесно сотрудничать с ведомством по разрешению этого вопроса.
С июня Engridge работал с DDR над предоставлением требуемой информации и одобрением плана действий по исправлению ситуации, который в настоящее время реализуется. Энбридж близится к завершению своего проекта замены по линии 3, который увеличит мощности трубопровода, переносящего нефтяные пески на нефтеперерабатывающие заводы Среднего Запада.
Ранее в этом месяце компания Enbridge отправит уведомление в адрес AFTR, в котором говорится, что к октябрю она собирается предложить мощности на трубопроводе за 620 000 баррелей в день и, как ожидается, достигнет полной мощности в 760 000 баррелей к концу этого года.
Экологические группы выступают против проекта, который сталкивается с годами юридических задержек и проблем в сфере регулирования.