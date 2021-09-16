Эл Гор представит новые данные об изменении климата

Зарубежка

БОСТОН, 16 сентября – Рейтер : Промышленная и академическая коалиция, поддерживаемая бывшим вице-президентом США Элом Гором, должна была представить в четверг данные, показывающие ранее незарегистрированные выбросы парниковых газов производителями ископаемого топлива и растущее загрязнение от морских и авиационных перевозок.

Другие детали об атмосферных источниках изменения климата также показаны в Climate TRACE, используя данные спутников и высокого уровня компьютерного анализа.

Эти данные должны быть полезны лидерам 100 стран, располагающих небольшим количеством данных по их наиболее опыляющим секторам, как сказал Гор в интервью в среду.

По словам группы, среди тревожных тенденций, производители нефти и газа и нефтеперерабатывающие предприятия в развитых странах выбрасывают более миллиарда тонн углекислого газа, о котором в настоящее время не сообщается.

Начиная с 2018 года, выбросы в судоходной отрасли увеличивались примерно на 10% каждый год, несмотря на пандемию COVID-19, добавила эту группу.

Гор сказал, что новые данные не должны приводить к пессимизму, поскольку дополнительные выбросы уже появились в показателях атмосферного углерода.

Как сказал старый клише : вы можете только контролировать то, что вы измеряете, сказал Гор.

Выход состоится накануне 26-й мировой климатической конференции, которая начнется 31 октября в Глазго, Шотландия. Переговоры там направлены на повышение амбициозных обязательств стран по поддержанию глобальной средней температуры на уровне ниже 2 градуса Цельсия в этом столетии, в соответствии с Парижским соглашением от 15 октября 2015 года.

Название Climate TRACE ссылается на его цель : « Поездка атмосферных выбросов углерода в реальном времени ». Коалиция выросла благодаря гранту Google.org, который финансировал измерение и анализ выбросов электростанций из космоса, как говорится в заявлении.

В число поставщиков спутниковых данных для проекта входят Planet Labs Inc, NASA и Японское агентство аэрокосмических исследований. Среди других членов коалиции – компания геопространственных данных Blue Sky Analytics, исследовательская организация CarbonPlan и лаборатория прикладной физики Джона Хопкинса.