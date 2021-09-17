Эксперт: инвесторы в Макао впали в ложное чувство безопасности.

Зарубежка

Американские игорные акции остаются в красном свете в свете возрастающего контроля со стороны правительства над игорной индустрией в Макао, и один эксперт сказал Yahoo Finance, что взятки показывают, что инвесторы медлилили, чтобы понять, как работает Китай.

В течение долгого времени, я верю, что большинство инвесторов были втянуты в ложное чувство безопасности, в том, что им говорили, что они американские операторы, они неприкосновенны. Поскольку они имели такое огромное присутствие в Макао, что их свержение или свержение может привести к массовому сбою, Бен Ли, управляющий партнером в игорном игорном консалтинге IGAIX, сказал Yahoo Financial Live Video выше, но решение не было принято. Ли не был с партнерами из Макао, а Тайвань, по сути, на севере, в Пекине, подчёркивал Чена. Этот локальный результат делает движущие силы для гораздо более специфического воздействия, чем конкретные результаты. Во вторник министр экономики и финансов Макао Лей Вай Нон объявил 45-дневный ремонт регулирования местной игорной промышленности.

Ли пояснил, что, учитывая напряженные отношения между США и Китаем при администрации Трампа, китайское правительство могло бы решить отложить процесс концессий на два года из-за того, что Пекин хочет увидеть результаты последних выборов 29 ноября 2016 года. Ли сказал, что когда ситуация на самом деле не улучшится, власти решили идти дальше.

По словам Трампа, наиболее подверженными риску операторами, скорее всего, будут Уинн и Лас-Вегас Сэндс из-за их предыдущих отношений с бывшим президентом Дональдом Трампом. Обе компании были одними из крупнейших доноров Трампа.

По мере того, как Пекин движется к тому, чтобы подавить различные сектора китайской экономики – от образования до детей, играющих в видеоигры, до знаменитостей – Ли сказал, что он видел три вероятных сценария для американских геймеров в Макао.

Во-первых, они получают новую уступку и должны остаться в Макао, сказал Ли. Они не получают новую уступку, и большая часть всего возвращается к власти в соответствии со старой уступкой. Ли отметил, что или может быть третий сценарий, который, вероятно, является компромиссным решением, и который должен быть разбавлен для американских операторов. Они все еще могут иметь право на контроль большинства, чтобы играть, но они могут не обязательно иметь контроль управления. С ней можно связаться на аартийоу-финансе.com. Идите за ней в Twitter в атерхисе Кишао.