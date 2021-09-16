Эксперимент Марка Цукерберга в Facebook - страшный вопрос

Зарубежка

Запуск последовал за летом шумихи по Метаверсе, погруженным онлайн-ознакомлением по всем технологическим платформам, которое Марк Цукерберг сказал Верге в июле, было главной целью Facebook на ФБ. Дженсен Хуанг, который сказал месяц назад, генеральный директор NVIDA, сказал, что когда-нибудь экономика Метаверсии превысит экономику физического мира.

Однако метавселенная поднимает пугающий вопрос о наблюдении, поскольку участники будут вести ежедневные разговоры и деятельность в интернете, принадлежащей компании, говорит Кай-Фу Ли, эксперт по искусственным интеллекту.

В новом интервью Ли, который работал директором Microsoft MSFT, Google GOOG и Google AAPL, признал большое волнение по поводу технологии ИИ в метавселенной. Он предупредил, что новый рубеж может поставить под угрозу конфиденциальность пользователей.

В метавселенной есть пугающий и, возможно, немного сложный вопрос, говорит Ли, соавтор новой книги под названием AI 2041 : Десять Видений для нашего будущего. Программист метавселенной, компания, которая строит метавселенную, фактически будет прислушиваться к каждому разговору и смотреть его. То, что с одной стороны может сделать этот опыт очень захватывающим, потому что он может увидеть, что делает тебя счастливым, и дать тебе еще больше, добавляет он. Проблемы конфиденциальности, связанные с ИИ, вышли на передний план в качестве основной проблемы во всем мире. В среду руководитель Организации Объединенных Наций по правам человека выступал за мораторий на использование ИИ, ссылаясь на такие приложения, как развертывание правительством программы распознавания лиц.

ИИ-технологии могут иметь катастрофические, даже негативные, последствия, если они используются без достаточного внимания к тому, как они влияют на права человека людей, - сказал Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. -

Кай-Фу Ли находится в центре развития искусственного интеллекта на протяжении десятилетий, с тех пор как он помогал развивать распознавание речей и автоматизированную технологию речей в качестве студента Университета Карнеги Меллона.

С 2009 года он был генеральным директором компании Sinovation Ventures, технологического стартапа в Китае с более чем 5 миллиардами долларов в активах, находящихся под управлением.

Несмотря на беспокойство о конфиденциальности, Ли сказал, что использование искусственного интеллекта в метавселенной поможет достичь реального моделирования жизни – в то же время добавляя другие элементы, которые повышают развлекательную ценность.

В истинно естественной метавселенной мы будем говорить с использованием нашего языка тела и нашего языка, и ИИ, конечно, может предоставить возможность понять это, добавляет он.

По его словам, будут люди, которые являются собой, но будут и другие существа, которых ты знаешь, друзья-животные, инопланетяне, и игры, и другие люди. Ни одно из решений совета директоров Facebook Трампа не показывает, что Big Tech « слишком могущественны » : Элизабет Уоррен разработала большую технологическую стратегию, которая уже находится в производстве, но не является правдой : « Нет...