Эксклюзив: Storage исследует продажу за 1 млрд долларов
Блумберг - По данным людей, которые знают об этом, все склады, которые находятся в тесном распоряжении, исследуют продажу компании, которая могла бы заработать более 1,8 миллиарда долларов.
Компания, которая имеет 50 объектов в Оклахоме и три в Техасе, работает с CBRE Group Inc., заявила, что люди, которые попросили, чтобы их не идентифицировать, не обсуждали информацию, которая не является публичной. По словам брокеров, они начали привлекать интерес у потенциальных покупателей.
Все Хранилища, возглавляемое главным исполнительным директором Джеем Шумински, сразу не ответили на запрос о представлении комментариев. Представитель КБР не сразу получил комментарии.
Основы для самосберегающих инвестиционных трастов на недвижимость являются благоприятными, как в этом месяце аналитики Cey Banc Capital Copts написали клиентам ноты, в которых были зачислены ставки арендной платы, а также увеличена арендная плата на рекордном уровне или около него.
Если демонетизация имущества, смерть, развод, перемещение и катастрофа продолжают двигать спрос, - сказал на недавней конференции генеральный директор общественного склада Джо Рассел. За последний год акции взаимного фонда выросли на 42 %, превысив 33 %-ную прибыль в iShares Cohen Steers RET ETF.
Все Хранилища имеют длинные связи с Техасом. В 2019 году было объявлено, что она обеспечит бесплатное хранение только что подписанным игрокам Dallas Mavericks, в том же сезоне включавшим Chritaps Porzingis и Тима Хардвей-младшего.