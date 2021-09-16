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Эксклюзив: китайский RemeGen, Seagen за 2 доллара. Сделка от рака 4 B

Электрон Сыроежкин
16 сентября, 2021 02:15
6 мин
Электрон Сыроежкин
16 сентября, 2021 02:15
6 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

ГОНКОНГ-Рейтер – Если инвесторам в биотехнологическую промышленность Китая понадобился еще один признак того, что этот сектор стареет, то в прошлом месяце на него распространяется крупная лицензионные сделка RemeGen Co Ltd и Seygen Inc.

Соглашение о совместной разработке методов лечения рака с использованием антителной пары RemeGen описано как одно из крупнейших в своем роде между китайской биотехнологией и западной фирмой. Он предусматривает до 2,4 млрд. долларов США в виде вечных платежей, в дополнение к 200 миллионам долларов аванса, а также роялти, если они будут утверждены.

Это также, по крайней мере, пятая сделка по лицензированию на сумму более 1 миллиарда долларов, завязанная китайской биотехнологией. Почти все лекарства от рака в Китае были подписаны в прошлом году, что подчеркнуло растущую, но все еще малую роль Китая в разработке инновационных препаратов от рака, которые будут использоваться во всем мире.

Китай явно является неотъемлемой и актуальной частью глобальной индустрии биофармы, а не отдельной экосистемой, сказал Франк Ле Ду, старший партнер по консультированию МакКинзи в Гонконге.

С другой стороны, правительство Китая сделало лечение рака главным приоритетом для отрасли. На долю самой густонаселенной страны мира приходилось 30 % смертей от рака во всем мире и 24 % новых диагностированных случаев, согласно данным одного исследования.

За последние пять лет политика поддержки работала в этом секторе, а китайские фирмы стучатся в западные биотехнологические двери.

Для Seagen сделка RemeGen позволит ему прямо бросить вызов лечению рака груди в Роше Холдинге и Астразенеке Дайичи Санкио. Антитело также обещает справиться с опухолью желудка и мочевого пузыря.

Другие заметные сделки включают соглашение Novartis AG стоимостью до 2,2 млрд. долл. для препарата BeiGene Ltd. Обе страны разрабатывают антитело, похожее на Кейтроду из Merck и Oppivo из Bristol-Myers Squibb, которые помогают иммунной системе атаковать несколько различных типов рака и которые пожинают миллиарды долларов в продажах.

AbbVie также совместно с I-Mab участвовала в разработке моноколонального антитела для нескольких типов рака на сумму до 1,9 миллиардов долларов.

Китайские биотехнологии распространяются за относительно короткое время - ключевым катализатором является возвращение обученных за границей китайских ученых, которых десять лет назад называли морскими черепахами, а также привлекают внутренние возможности, по мере того как правительство подталкивает

Недавно в 2017 и 2018 годах Китай привёл стандарты регулирования в соответствие с международными нормами, быстро ускоряя систему проверки новых лекарств. Сектор также пережил увеличение финансирования после того, как гонконгская фондовая биржа изменила свои правила в 2018 году, чтобы разрешить листинг биотехнологий, которые еще не заработали доход.

Успех на Западе до сих пор не разработан в Китае - всего три препарата, одобренные FDA США для определенного типа лимфомы не Ходжкина - такие как Брюкинза Бэйджена в Китае, были разработаны FDA США.

Инвесторы также беспокоятся по поводу дорогостоящих оценок, и остается неясным, сколько компаний добьются успеха из-за длительного процесса обнаружения лекарств и связанных с этим огромных затрат. Тем не менее, кажется, что для стимулирования этой отрасли имеется более чем достаточное финансирование.

Управление венчурным фондом здравоохранения ORI Capital находится в поворотном положении из-за предложения капитала и режима регулирующего одобрения, сказал Симона Сонг, основатель нового инвестиционного фонда ORI Capital.

17 китайских биотехнологий сделали свои торговые новинки в прошлом году, главным образом в Гонконге, собирая вместе 5,2 миллиарда долларов, согласно данным Refinitev, по сравнению с 13, собранными примерно на 2 миллиарда долларов США в 2019 году. На сегодняшний день, в этом году, 20 стран заметны с 4,6 миллиардами внешнеторговых банкнот, а гонконгские буржины подняли почти 30 других в очереди.

По словам отраслевых экспертов, количество китайских биотехнологий в пакте о выдаче лицензий великим компаниям только увеличится.

Я-Маб, инновация в области биологики, бионауки Джунши и Legend Biotech, вероятно, являются кандидатами на дальнейшие лицензионные сделки с западными фирмами, - сказал аналитик Уорнингстар Джей Ли, ссылаясь на их существующие партнерские и трубопроводные активы.

Я-Маб говорит, что она ищет стратегических партнеров для содействия разработке и коммерциализации своей продукции, в то время как Легенд сказал, что она открыта для сотрудничества. Юнши и Инноватор не ответили на запросы о комментариях.

Легенд заключался в том, что в 2017 году одна из первых западных фармацевтических фирм, выигравших перелицензирующуюся сделку с китайской биотехнологической фирмой, была одной из первых китайских фармацевтических фирм. Его препарат CAR-T против рака костей, разработанный совместно с Джонсоном Джонсоном, будет одобрен в ноябре FDA.

Более престижные китайские биотехнологии имеют более широкие амбиции, чем только

BeiGene, который на 20.5 % принадлежит компании Amgen Inc и оценивается в 34 миллиарда долларов США, перепродает некоторые товары, но строит собственные команды продаж США и Европы для Brukinsa. Он также объявил, что будет строить новый научно-исследовательский центр в Нью-Джерси.

Мы действительно хотим продвигать себя как глобальную компанию. Ангус Грант говорит, что у нас есть лаборатории в Китае прямо сейчас, скажем, генеральный директор BeiGene Angus G

Хатчмад, первая китайская компания, которая безоговорочно одобрила инновационный препарат от рака в Китае, не планирует вступать в партнёрство с Соединенными Штатами или дома сейчас, когда он вырос, сказал главный исполнительный директор Кристиан Хог.

У нас есть около 1,2 миллиардов наличных на наших балансах, у нас есть возможности, ресурсы, финансовые и организационные ресурсы, чтобы сделать практически все, что мы хотим сделать за пределами Китая, сказал он.

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