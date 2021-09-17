Эксклюзив: горнодобывающим компаниям Мексики следует ожидать серьезных экологических экспертиз.

Зарубежка

МЕХИКО, 17 сентября - рудные компании в Мексике должны ожидать крупных экологических обзоров, учитывая основные последствия их проектов, - один высокопоставленный чиновник сказал Рейтеру, настаивая на том, что отставание оценок улучшается, несмотря на утверждения отрасли о том, что верно обратное.

Будучи крупнейшим мировым производителем более чем дюжины полезных ископаемых, мексиканский горнодобывающий сектор с многомиллиардом доллара, отвечает примерно за 8 % второй крупнейшей экономики Латинской Америки, но шахтёры обеспокоены тем, что они подвергаются растущей враждебности со стороны левого правительства Мексики.

Тонатиу Хэррера, заместитель министра окружающей среды, который осуществляет надзор за соблюдением норм регулирования, сказал в своем интервью, что закрытие, связанное с пандемией, в прошлом году действительно способствовало отставаниям в экологических оценках мин, но министерство никогда не прекращало обработку разрешений.

Почему мы нуждаемся в строгих экологических обзорах, сказал он в своем офисе в Мехико.

Руководители горнодобывающих компаний утверждают, что президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор скомпрометировал добычу полезных ископаемых рекордной административными задержкими, вызванными, в основном, резким сокращением бюджета в министерстве, и предупредили компании, что они могут перенаправить новые инвестиции : https.reuters.com. Com com mexico igering-idUSKBN2 AQ 2 Q Z для более привлекательных стран.

Харрера сказала, что открытые шахты будут, в каждом случае, оцениваться на основе их огромного воздействия на местные общины и особенно на водные ресурсы. Они не были запрещены, но он добавил, что, кажется, следует из комментариев, сделанных ранее в этом году его боссом, министром окружающей среды Марией Луизой Альборсом.

В мае Альборс заявил, что открытая добыча ям была запрещена по приказу Лопеза Обрадора, ресурсного националиста, который критиковал некоторых иностранных шахтеров, пытавшихся избежать уплаты налогов.

Открытые рудные шахты, в которых руда из массивных поверхностных месторождений выкачивается гигантскими грузовиками, составляют примерно одну треть самых продуктивных руд в Мексике.

Можно было бы сказать : « Как вы думаете, вы себе представляете экологическое разрешение для такого проекта? Альборс спросил Герреру, подчеркнув, что высокопоставленные чиновники, такие как Herrera, по понятным причинам обеспокоены. Групо-Мексико, один из крупнейших шахтеров страны, в настоящее время ожидает окончательного разрешения на осуществление своего проекта « El Arco » стоимостью почти 3,3 миллиарда долларов в Каралинии, который, как ожидается, к 2028 году начнет добычу 190,000 тонн меди.

Харрера утверждает, что горнодобывающие компании, возможно, привыкли к минимальному контролю со стороны прошлых правительств.

Они практически дали все автоматические разрешения, сказал он.

Тем не менее, Хэррера заявила, что нынешняя администрация недавно одобрила многие заявления об экологических последствиях для мин - обычно известные как МИА - но отказалась предоставить подробности.

Тем временем, 18 отдельных горнодобывающих проектов, представляющих собой инвестиции почти в 22,8 миллиарда долларов, зашли в тупик из-за нерешённого разрешения министерства, включая восемь MIA и 10 важных разрешений на землепользование, данные из горнодобывающей камеры Камимекс.

Геррера является экономистом, таким как его старший брат, бывший министр финансов и будущий руководитель центрального банка Артуро Эррера.

По данным правительства, горнодобывающий сектор Мексики заплатил в прошлом году около 1,8 млрд. долл. США налогов и экспортировал 1,6 млрд. долл. США на металлы и полезные ископаемые. В этом секторе работает около 350,000 человек.

Младший Лопез Обрадор утверждал, что около 9 % Мексики покрыта концессиями на добычу полезных ископаемых, цифра, которая соответствует официальным правительственным данным, но противоречит неоднократным заявлениям Эрреры о том, что более 161 мексиканской территории покрыта этими концессиями.

Эрра говорит, что его правительство не будет разрешать никаких новых концессий на добычу полезных ископаемых, которые повторил Лопез Обрадор, назвав прошлые уступки чрезмерными.

Тем не менее, он настаивал на том, что десятки отсроченных MIA находятся под наблюдением, поскольку министерство работает над разработкой того, что он называет новым процессом одноразового цифрового разрешения.

По словам Герреры, паралича, о котором говорят люди, просто не существует.

Альборс сказал, что более 500 горнодобывающих проектов были отложены, в то время как данные министерства бюджета показывают, что более 750 горнодобывающих проектов были приостановлены, как показал июньский отчет.

Вторая цифра, вероятно, также включает мины, в которых разведочные работы были приостановлены самими компаниями.

Харрера заявила, что шахтеры не только должны соблюдать все экологические гарантии, включая надлежащее обслуживание 660 так называемых хвостовых прудах, которые содержат токсичные горнодобывающие отходы и все находятся под наблюдением, но и должны консультироваться с общинами перед началом проектов.

На вопрос, дадут ли такие консультации как коренным, так и не-территориальным сообществам право вето на мины, Геррера заявила, что они не могут быть упражнены тщетно, что не имеет никаких последствий. Помимо строгого соблюдения экологических и социальных обязательств, Herrera предоставил еще один чай шахтёрам.

Моя рекомендация заключается в следующем : не ищите пути.