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СТОКГОЛЬМ – Китайская компания Geely Holding находится в продвинутом обсуждении с банками, чтобы перечислить свою компанию Volvo Cars в ближайшие недели, три источника сообщили Рейтеру, в том, что, как ожидается, будет одним из крупнейших первоначальных публичных предложений в Европе в 2016 году.

По словам источников, компания Volvo Cars планирует провести оценку примерно в 20 миллиардов долларов в запланированном стоклете, а один из них сообщил, что запуск был произведен до сентября.

Goldman Sachs и SEB участвуют в сделке, в то время как другие банки, в том числе BNP Paribas, Carnegie и HSBC, также участвуют в сделке, добавили источники.

Компания Volvo Cars отказалась давать комментарии. Гадость не ответила сразу на запрос по электронной почте о комментариях вне обычных рабочих часов в Китае. SEB и Goldman Sachs отказались комментировать. Другие банки не были немедленно доступны.

Компания приобрела Volvo в Ford Motor на www.reuters.com у Geely. В 2018 году, иностранная фирма, производящая автомобильные автомобили, заключила сделку о том, как китайские магнаты, ведомые вольво-планы, взвалили на себя торговые трения и спад в автомобильных запасах.

За последние несколько лет электромобили вышли из фаворита, а Тэсла все больше занимает видное место.

Многие европейские фирмы повернулись в сторону электроэнергетического сектора, в том числе Полестар, цель которого состоит только в том, чтобы полностью сделать электрические автомобили к 2030 году, и который владеет 49.5 % долей в электродвигателе Volvo Cars.

Один из источников сообщил, что оценка компании Volvo Cars, базирующейся в Гётеборге, составляет примерно 20 миллиардов долларов, в то время как другой сообщил о возможном диапазоне от 20 миллиардов до 30 миллиардов долларов.

Третий источник предположил, что оценка в 16 миллиардов долларов была более реалистичной, ссылаясь на перспективы прибыли фирмы.

Оценка Volvo в 20 миллиардов долларов была бы эквивалентна шести-семикратному уровню доходов, что, по мнению некоторых аналитиков, является высоким, но это соответствовало бы конкурентам Daimler и BMW. Оценка Тесла более 70 раз.

По словам Швоп, сильные пределы, наблюдаемые в первой половине 2021 года, вряд ли являются устойчивыми, поскольку рынок выиграл от сильного постпандемического восстановления, которое вряд ли продолжится.

Для основателя Geely Ли Шуфу, который продал Volvo за 1,8 миллиарда долларов, этот список является важной вехой на пути к транспортировке будущего, где автомобили являются частью электрифицированной сети услуг мобильности, генерирующей данные и деловые возможности.

В этом году множество стартапов проникло в безумное безумие инвесторов по поводу электромобилей. Ривьян, который свернул свой первый пикап грузовик с производственной линии на этой неделе, попросит оценку https : www.reuters.com, Jon Hernander, главный инвестиционный директор Nordea сообщил, что банк заинтересован в покупке акций Volvo, если была продана достаточно большая часть компании, чтобы поддерживать высокую ликвидность.

По его словам, мы и многие другие были действительно разочарованы низкой ликвидностью в Тратоне, проводя параллели с IPO 2019 года грузового подразделения, владельцу которого Volkswagen выставлен 11.5 % акций.

В этом месяце Volvo предупредил, что объемы продаж во второй половине 2021 года могут упасть год спустя после того, как они были вынуждены сократить производство из-за нехватки материалов.