Зарубежка

Директор-распорядитель OCI NV и Национальная нефтяная компания Абу-Даби планируют перечислить свои ближневосточные предприятия по производству удобрений уже в октябре, люди, которые знают об этом вопросе, сказали :

Советники компании, известные как Фертигобе, проводили ранние встречи с потенциальными инвесторами и стремились объявить, согласно людям, планы по изначальному общественному предложению в ближайшие недели. Инвесторы могли бы получить денежную стоимость Фертигобе от IPO, сказали люди, и их попросили не идентифицировать их, потому что информация является частной.

Инвесторы выбрали First Abu Dabi Bank PJS и Morgan Stanley для работы на IPO, Bloomberg News, о которой сообщалось в апреле. Потенциальная продажа акций может включать около $ 7,миллиарда долговых обязательств, говорят люди, которые знают об этом вопросе.

IPO могла бы извлечь выгоду из отскока цен на удобрения, которые резко возросли в прошлом году, так как скопление урожая помогло фермерам увеличить покупку питательных веществ. Они еще больше укрепились после того, как ураган Николас ударил по сердце угольной промышленности США, а ураган Айда пригрозил нанести больший ущерб в Мексиканском заливе.

В то же время, растущие цены на энергоносители в Европе распространились на угольную промышленность, вынуждая компании, в том числе компании « Яра Интернешнл ASA » и « CF Industries Holdings Inc. », сократить определённую производительность. Фертигобе зафиксировал поставки газа от производителей на рынках, в том числе Абу-Даби и Египет, что дает ему потенциальное преимущество перед некоторыми соперниками в Европе, о которых говорили люди.

OCI, поддерживаемая египетским миллиардером Нассефом Савирисом, имеет 58 % акций в Fertiglobe, в то время как Adnoc владеет 42 %. По словам людей, если покупка акций осуществляется на текущем уровне SьяP, решения все еще продолжаются, и подробности потенциальной продажи акций могут измениться. Представители Adnoc и OCI отказались комментировать ситуацию.

Фертигобе работает на заводе по производству удобрений и химических веществ, расположенном в Промышленном комплексе Рувайса, расположенном вдоль побережья Персидского залива к западу от Абу-Даби. Компания является ключевой частью планов Объединенных Арабских Эмиратов по производству и экспортированию синего водорода, топлива, обычно упакованного в аэростате в виде синего водорода.

Предлагаемый список приходит в момент, когда Абу-Даби пытается оживить свои пенсионные операции. Оператор спутниковой связи Yahsat начал торговать в июле, а суверенный инвестиционный фонд Mubadala Investment Co. готовит список Глобального Алюминия Эмиратов, который может оценить бизнес более чем на 1 500 миллиардов человек, сказали люди с знанием этого вопроса.

В последние годы международные и местные фонды инвестировали более $ 2,000 млрд в активы Аднока, такие как трубопроводы и имущество. Компания продала права на трубопровод природного газа консорциуму, включавшему Global Infrastructure Partners и Brookfild Asset Management Inc., по сделке стоимостью $ 10,1 млрд в прошлом году, в сделке стоимостью около $ 3,150 млн.