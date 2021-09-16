Экс-импортер наркотиков из США признал себя виновным в деле о наркотиках в США

Зарубежка

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября – Рейтер : Бывший американский импортер наркотиков в тюрьме обсуждает с прокурорами возможное признание вины ( в абсолютном случае ) в недавнем выпуске в СМИ, по делу, в котором президент Николя Мадуро также является обвиняемым.

Администрация по борьбе с наркотиками США, которая ушла в отставку с вооружённых сил в 2013 году, а затем сорвалась с правительством Мадуро, сдалась агентам Кливера Алкалы в марте 2020 года в соседней Колумбии. Источники сообщили Рейтеру в то время, что Алкала согласился сотрудничать с прокурорами.

Сотрудничество со стороны Алкалы или других предполагаемых соучастников заговора могло бы помочь прокурорам построить свои дела против Мадуро и вице-президента Социалистической партии Диосдадо Кабельо, которым предъявлены обвинения по этому делу.

Мадуро обвиняют в сговоре с колумбийскими повстанцами на протяжении двух десятилетий, чтобы наводнить Соединенные Штаты кокаином. Он и Мадуро отрицали предъявленные обвинения, которые были отклонены, так как администрация Трампа настояла на Кабелло, чтобы тот покинул власть.

Мадуро, которого Вашингтон назвал диктатором, остается у власти, несмотря на санкции США на нефтяную промышленность Венесуэлы, поддерживаемую южноамериканскими военными и союзниками, включая Россию и Кубу.

После капитуляции в марте 2020 года, Алькала признал себя виновным в незаконном заговоре наркотерроризма, намереваясь импортировать кокаин и связанные с ним обвинения в причастности к оружию, выдвинутые американским прокурором Южного округа Нью-Йорка.

Помощник прокурора США Кайл Виршба рассказал окружному судье США Элвину Эллерштейну на слушании 12 апреля, что Алкала и прокуроры обсуждали, возможно ли предварительное решение по этому вопросу, согласно стенограмме, опубликованной 7 сентября.

Предварительное решение касается признания вины и может означать, что обвиняемый заключил сделку о сотрудничестве или достаточно и решил признать свою вину, сказал Стивен Кэш, адвокат юридической фирмы « День Питни » и бывший прокурор окружной прокуратуры Манхэттена.

Адвокат Алкалы, Чесар де Кастро, сказал судье, что показания Алкалы были точными. Де Кастро не ответил на просьбы прокомментировать дискуссии. Пресс-секретарь прокуратуры США отказался давать комментарии.

Другой бывший венесуэльский чиновник, обвиненный в том же деле, бывший начальник военной разведки Уго Карваджаль, был арестован по просьбе Соединенных Штатов в Мадриде на прошлой неделе и будет задержан в ожидании экстрадиции.

А Алекс Сааб - бизнесмен, близкий к состоянию Мадуро, которому предъявляются обвинения в отмывании денег в другом случае со стороны США, может вскоре столкнуться с экстрадицией из Кабо-Верде, где он содержится. Карваджал и Сааб опровергли обвинения США.

Эрик Фарнсворт, вице-президент Совета американских государств и бывший чиновник Госдепартамента США, сказал, что показания трех человек могут помочь американским чиновникам разрушить преступные сети, связанные с правительством Венесуэлы.

Фарнсворт сказал, ссылаясь на движение, начатое предшественником и наставником Мадуро, покойным бывшим президентом Уго Чавесом, что может стать главным препятствием для регистрации этих ребят и разоблачения внутренней механики чависмо.