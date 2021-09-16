Экономика Японии вернется к докандемическому уровню в 2022 финансовом году: опрос

Зарубежка

ТОКИО-Рейтер - Большинство японских фирм говорят, что третья по величине экономика в мире вернется к допандемическому уровню в 2022 финансовом году, как показал опрос Рейтер. Многие ожидают, что они будут продолжать испытывать боль от COVID до следующего года или позже.

Результаты корпоративного опроса подчеркнули осторожный взгляд Japan Inc на экономику, который был контрастирован с оптимистичной оценкой правительства о том, что ВВП страны вернется к уровню, существовавшему до COVID, в конце этого года.

Пересмотренные правительственные данные на прошлой неделе показали, что экономика Японии выросла на 1,9 % в апреле-июне, причём при поддержке твердых капитальных расходов, но экономисты говорят, что пандемия затормозит темпы восстановления экономики в предстоящие кварталы.

Будет повторен порочный круг вариантов и ренессансов, на условиях анонимности пишет менеджер производителя керамики в опросе. Нужно ли легко сдерживать пандемию? Менеджер добавил, что экономика вернется в 2024 финансовом году к уровню, существовавшему до COVID.

Небольшое большинство опрошенных корпораций сказали, что экономика вернется к допанемному уровню в 2022 финансовом году, за которой последует треть респондентов, которые ожидали восстановления к такому уровню в 2023 финансовом году.

Около 16 % наблюдало, как экономика вернулась к допандемическому уровню в 2024 году или позже.

Опрос 1-10 сентября провёл 500 небольших и нефинансовых японских корпораций, опрошенных Nikkei Research for Reuters. На опрос ответили около 260 компаний.

В ходе опроса три четверти японских фирм сообщили, что они пострадали от пандемии, в то время как 11 % были затронуты положительно. Почти 60% респондентов заявили, что негативные последствия исчезнут в 2022 финансовом году. Около 21 % заявили, что такие последствия исчезнут в течение этого финансового года, а остальные видели, как они исчезли после 2022 года.

Еще больше затуманивая перспективы, половина японских фирм заявила, что они пострадали от глобального дефицита чипов, который, по словам шести из десяти фирм, будет решен в следующем финансовом году.

Около 20 % заявили, что дефицит чипов вызвал или вызовет понижение их плана производства и продаж в 2021 финансовом году.

Распространение инфекции и блокировка в Юго-Восточной Азии подорвали цепочку поставок деталей, - написал менеджер по производству оборудования. Блокирование в Малайзии было одной из причин нехватки чипов, - писал менеджер транспортного оборудования.

На вопрос о том, на какую деятельность они будут фокусироваться в постпандемической экономике, многие фирмы сообщили об изменениях в образе жизни и поведении потребителей, а также о цифровой трансформации и декарбонизации.