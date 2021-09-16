Экономика Новой Зеландии во втором квартале растет быстрее, чем ожидалось

Зарубежка

ВЕЛЛИНГТОН – Экономика Новой Зеландии росла быстрее, чем ожидалось во втором квартале 2018 года, чиновники заявили в четверг, укрепляя взгляды на то, что центральный банк начнет повышать процентные ставки, несмотря на недавнюю вспышку коронавируса.

ВВП валового внутреннего продукта вырос на 2,8 % за три месяца до июня, по словам Статистического банка Новой Зеландии, значительно опережая прогнозируемый рост на 1,3 %, а также оценку РБНЗ в Резервном банке Новой Зеландии в 0,7 %.

Рост экономики следует за падением уровня безработицы во втором квартале до 4,0 % в год, а также ростом годовой инфляции до 3,3 %, что превышает целевой диапазон 1-3 % центрального банка.

После публикации данных доллар Новой Зеландии подскочил на 0,3 %, увеличившись до 1,7320 долларов.

Мы ожидаем, что РБНЗ сократит краткосрочную волатильность и посмотрим через денежное стимулирование с целой серияю 25 базисных процентных ставок, начиная со следующего месяца, сказал Марк Смит, экономист из ASB Bank.

Центральный банк задержал повышение ставок в прошлом месяце после того, как страна была заперта во время вспышки варианта COVID 19 в Окленде, но сказал, что повышение было все еще в карточке.

На следующем заседании центрального банка 6 октября рынок уже оценил 100 % -ный шанс увеличения цен на 25 базисных пунктов.

Годовой ВВП вырос на 17,4 % от очень слабой базы, поскольку во втором квартале прошлого года страна находилась в полном блокировании COVID-19. Согласно опросу Рейтер, рост прогнозировался на 16,3 %.

Во втором квартале экономический рост был обусловлен туризмом после того, как Австралия открыла пузырь путешествий Транс-Тасмана, который толкается на прибыль Индонезии.

Новая Зеландия сильно восстановилась после рецессии в прошлом году, во многом благодаря ее успеху в возобновлении внутренней экономики и ликвидации коронавируса внутри своих границ задолго до других развитых стран.

Страна была очень заразной в течение нескольких месяцев до вспышки очень инфекционного штамма дельты в августе. Самый большой город Окленда по-прежнему закрыт, но остальная часть страны снова открылась. Тем не менее, пузырь путешествий с Австралией был приостановлен.

Экономисты ожидают, что рост снизится из-за изоляции дельты в третьем квартале, но предсказывают быстрое восстановление по мере увеличения вакцинации и сдерживания вспышки.

Почему экономика в августе пошла в тупик? Перспектива нового V-образного восстановления становится более вероятной, сказал Майкл Гордон, исполняющий обязанности главного экономиста на Вестпакском берегу.

В стране было зарегистрировано 13 новых случаев заболевания COVID-19 в четверг, в результате чего общее число случаев достигло 979.