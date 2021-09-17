Экономика Мексики выросла на 6,8% в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Мексика – 17 сентября – Рейтер – Экономика МЕХИКО в августе выросла на 62.8 % по сравнению с прошлым годом, в то время как страна продолжала оправляться от национального спада, вызванного пандемией коронавируса, что, согласно предварительной оценке Национального статистического агентства INEGI, показала в пятницу.
Разбивка первоначальных данных агентства показала, что вторичные виды деятельности, в том числе производство, увеличились с августа 2020 года на 41,1, в то время как третичная деятельность, в которую входит сборочный сектор, выросла на 8,31 %.
По предварительным оценкам, экономика 2 была вырастена примерно на 91,9 года в год. Более подробная информация об экономической деятельности в июле должна быть опубликована 27 сентября, а 25 августа - и