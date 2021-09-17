Экономический советник Белого дома: США решат проблему долгового кризиса

Зарубежка

ВАШИНГТОН, 17 сентября Рейтер - экономический советник Белого дома Брайан Дис заявил в пятницу, что он уверен, что Соединенные Штаты воспользуются потолком задолженности страны, и призвал Конгресс решить эту проблему без каких-либо трений, поскольку наступает октябрьский срок.

Мы уверены, что это будет сделано. Абсолютно немыслимо, что мы позволили бы Национальному Экономическому Совету объявить дефолт по обязательствам, которые он уже взял на себя, - сказал в интервью директор Федерального правительства MSNBC.

Министр финансов Джанет Йеллен предупредила законодателей, что США столкнулись с федеральным финансовым кризисом и дефолтом по своим платежным обязательствам, если они не поднимут лимит правительственных заимствований в 288,5 триллиона долларов США.

В течение нескольких месяцев Йеллен призывала Конгресс действовать, заявляя, что наличные и чрезвычайные меры должны быть реализованы в октябре, поскольку дополнительное финансирование используется для временного финансирования американского правительства.

Но республиканцы, потерявшие контроль над Белым домом на выборах 2020 года и не имеющие большинства в Сенате или Палате представителей, отклонили и поставили на плечи демократов потенциальный кризис.

Мы видели, как это происходило последовательно в двухпартийной форме, и лучший способ сделать это без большой драмы, без большого количества национальности, наносящей ущерб экономике и нашей стране, что мы и сделаем, сказал Дис.

В этом вопросе много позёров, но мы уверены в том, что в конце концов мы это сделаем.