Экономические данные Новой Зеландии подталкивают киви к уровню сопротивления
Блумберг - Экономические данные Новой Зеландии лучше, чем ожидалось, свидетельствуют о том, что в следующем месяце трейдеры поднимают ставки процента, а также подтолкнули киви к ключевому уровню сопротивления.
Вероятность повышения на 50 базовых пунктов Резервным банком Новой Зеландии на его октябрьском совещании выросла до 44 % после того, как цифры были опубликованы, с всего 16 % в среду, согласно ночным свопам индекса. Во втором квартале правительственные данные ускорились до 2,8 %, по сравнению с медианными оценками экономистов в 1,1 %.
Торговцы свопами также повысили ожидания роста в ноябре. Переход на 50 базисных пунктов будет полностью оценен к тому времени с еще 60 % вероятностью дополнительных 25 базисных пунктов, по сравнению с менее чем 20 процентами в среду. Центральный банк с марта 2020 года держал свой официальный уровень денежной наличности на рекордно низком уровне 0,25 %.
Австралийский доллар также вырос после того, как эти цифры были опубликованы, поднявшись на 0,5 % до 71,38 цента США.