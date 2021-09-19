Джо Байден побеседует во Всемирный день с президентом Франции
Ожидается, что президент Франции Джо Байден в ближайшие несколько дней получит звонок в Всемирный день с президентом США, - сказал в воскресенье представитель французского правительства, в условиях дипломатического кризиса, вызванного выводом Австралии из подводного контракта с Парижем.
В пятницу Франция объявила, что она отзовет своих послов из Вашингтона и Канберры по многомиллиардному соглашению о безопасности с участием Британии, которое также потопило трехсторонние подводные лодки Франции.
Президент Байден попросил президента Республики поговорить с ним, и в ближайшие несколько дней состоится телефонная дискуссия между президентом Макроном и президентом Байденом, Габриэль Аттал рассказал каналу новостей BFM TV.
По словам attal, Аттал поручил ОА запросить разъяснения относительно отмены приказа о подводных лодках Францией.
Отмена договора, заключённого в 2016 году, вызвала ярость в Париже, который утверждает, что с его союзниками не посоветовались. Однако австралийское правительство заявило, что оно ясно дало понять свои опасения в течение нескольких месяцев.
После первоначального шока, вызванного отменой, необходимо будет обсудить положения контрактов, включая компенсацию французской стороне, добавил Атталь.