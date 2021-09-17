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Зарубежка
Дженсон запустит цифровой банк в Великобритании на следующей неделе
17 сентября, 2021 11:30
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Русская планета
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ЛОНДОН, 17 сентября Рейтерс - JPMorgan собирается начать большую атаку на британские уличные банки и онлайн-кредиторы на следующей неделе, с запуском своего длинного запланированного цифрового банка Chase.
Компания - первый зарубежный оптовый бизнес JPMorgan - намерена запустить своё приложение для смартфонов, предлагающее первоначально текущие счета во вторник, подтвердил представитель JPMorgan.
Саноке Висванатан, глава онлайн-предпринимательства, в пятницу сообщил газете Times и Financial Times, что банк планирует расшириться до кредитования и инвестиций, а также расшириться в других странах, если это будет успешно, начиная с континентальной Европы.
Пресс-секретарь JPMorgan подтвердил содержание интервью с различными организациями.
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