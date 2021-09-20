Джастин Трюдо из Канады потеряет большинство на национальных выборах

Зарубежка

МОНРЕАЛЬ, 20 сентября Рейтер - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо может цепляться за власть на выборах во вторник, но, похоже, он собирается проиграть свою кандидатуру на парламентское большинство после жесткой кампании, которая пролила свет на его надежду на убедительную победу.

У Трюдо есть администрация меньшинства, которая заставляет его полагаться на другие партии и идти на политические компромиссы, чтобы управлять страной. Опросы общественного мнения показали, что он далеко продвинулся в опросах в прошлом месяце, он запустил голосование на два года раньше, говоря, что избиратели должны были принять участие в работе своего левого центра Либерального правительства по COVID-19.

Однако, по мере того, как росло недовольство по поводу большого звонка, он не смог сдержать свою раннюю инициативу. Либеральные стратеги признают, что будет трудно получить большинство мест в Палате общин.

В последние дни Трюдо, 49 лет, чьё правительство разморозило рекордный долг, борющийся с COVID-19, сосредоточился на необходимости прививать каждого. Он поддерживает мандаты вакцинации, в то время как консервативный лидер Эрин О'Туоле, 48 лет, предпочитает быстрое тестирование.

Нам нужно ясное, сильное руководство, которое будет и дальше недвусмысленно продвигать вакцины, и это то, что мы сделаем. Господин О'Туоле, он не может и не будет, - сказал Трюдо, сторонникам в Ньягаре Фоллс, Торонто, в воскресенье в последний день лихорадочного тура, в котором он ехал 2800 миль в 4500 км через Канаду.

Какими будут реальные последствия того, что Трюдо не достигнет большинства в стране?

В 2015 году харизматичный консервативный политик пришел к власти под руководством Питера Трюдо, сына бывшего, давно либерального премьер-министра. Но он был снижен в 2019 году после того, как появились старые фотографии его в черном лице.

Опросы показывают, что либералы связаны с консерваторами, что теоретически дает Трюдо преимущество, поскольку либеральная сила находится в городских центрах, которые являются домом для большинства мест

Мира, в котором бы не было жесткой политики, не было, сказал один из высокопоставленных Либеральных стратегов. Либералы признают, что избиратели могут быть вытеснены из-за предвыборного призыва. Низкая явка имеет тенденцию благоприятствовать консерваторам.

Либералы конкурируют с левыми « Новыми демократами », в то время как анти-вакцинация левой Народной партии Канады может навредить консерваторам.

Джастин Трюдо хочет, чтобы ты остался дома завтра. О'Тул хотел, чтобы ты проголосовал за PC, Джастин Трюдо сказал сторонникам в воскресенье. Опросы в самых густонаселенных районах Канады завершатся между 916 30 и 10 часами вечера ECT 0130 - 16100 Второго вторника : ранние признаки Либерального состояния будут после 7 : 30 вечера. EDT 2330 ВМТ, когда голоса в четырех атлантических провинциях будут подсчитаны, либералы будут иметь 27 из 32 мест там.

Трюдо взял на себя публичную линию, уклоняясь от вопросов о потенциальном большинстве.

Я хочу, чтобы как можно больше либералов были избраны по всей стране, потому что нам нужно сильное правительство, – сказал он репортерам в Монреале в воскресенье. У частных помощников меньше застенчивости.

Вы не называете выборы во время пандемии только для того, чтобы получить еще одно меньшинство, сказал один.