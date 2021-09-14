Зарубежка

Премьер-министр Либеральной Канады Джастин Трюдо снимает свой автобус после избирательной кампании в Ричмонде, Британская Колумбия Канада, 14 сентября 2021 года. РИКМОНД, Британская Колумбия, 14 сентября - Рейтер - Премьер-министр Джастин Трюдо заявил во вторник, что во время все более жёсткой избирательной гонки он не сожалеет о том, что схватил протестующего, который оскорбил его жену Софи Грегуар.

Трюдо, которого неоднократно преследовали люди, выступающие против обязательной вакцинации против COVID-19, в понедельник резко отреагировал на это, приготовившись к открытому интервью накануне федеральных выборов в Вермонте 20 сентября.

За домом есть больница, в которой никто не делал оскорбительных замечаний о Грегуаре, Трюдо кричал, чтобы ответить на них? Критики сказали, что комментарий лидера Либеральной партии был нечувствительным, учитывая, что протестующие собрались ранее за день перед больницами для того, чтобы выразить протесты против действий различных властей, чтобы настаивать на вакцинации людей.

Я думаю, канадцы знают, что у меня довольно густая кожа. И я могу принять все виды жестокого обращения, особенно если это означает, что кто-то не находится где-то еще, увлекательный работники здравоохранения на передовой, сообщил Трюдо репортерам.

Он напал на мою семью, но сейчас он в самом разгаре. Он сказал ненавистнические, женоненавистнические вещи о моей жене, что все Тон кампании постепенно становится более отрицательным до выборов, которые Трюдо позвонил на два года раньше, чтобы дать избирателям шанс вынести свой вердикт о борьбе с пандемией.

У Трюдо лишь меньшинство мест в Палате общин, что означает, что он должен полагаться на другие партии, чтобы управлять.

Трюдо в понедельник обвинил лидера Консервативной партии Эрин О'Тул, своего главного соперника, в поддержке тех, кто выступает против вакцинации COVID-19. О'Тул изображался как побежденный скандалом партийный болван, одержимый сохранением власти. Опрос « Легера » канадской прессы во вторник показал, что либералы и консерваторы пользуются 32 % общественной поддержкой, а левые новые демократы – 20 %.

В день выборов такой результат может оставить Трюдо далеко позади того большинства, которого он ищет и даже может отдать О' Туол своему собственному меньшинству.