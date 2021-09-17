Двое мужчин обвиняются в убийстве журналистки Лайры Макки
Отчет о похоронах убитого журналиста Лайры МакКи находится на псевдониме в соборе Святой Анны в Белфасте, Северная Ирландия, 24 апреля 2019 года. Беневилен, 16 сентября 2004 года - Северная ирландская полиция подтвердила в четверг, что она обвинила двух мужчин в убийстве журналиста Лиры Макки в Лондонедерри в 2019 году, которое вызвало возмущение в провинции, контролируемой Великобританией.
По словам полиции Северной Ирландии, мужчины в возрасте 21 и 33 лет также были обвинены в обладании огнестрельным оружием с намерением поставить под угрозу жизнь.
Мужчина должен был оказаться в суде в пятницу, как говорится в заявлении.
Новая ИРА, одна из небольшого числа групп против мирного соглашения 1998 года, которое положило конец тридцатилетним конфликтам между оппонентами и сторонниками британского правления, сказала, что один из ее членов застрелил 29-летнего репортёра, когда они открыли огонь в сторону полиции во время беспорядков, за которыми наблюдал Макки.
Полиция обвинила 52-летнего мужчину в убийстве МакКи в прошлом году, в то время как она заявила, что в преступлении было замешано несколько человек, и мужчину, который сделал выстрел, в результате которого она убила, остается на свободе.