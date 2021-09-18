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РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
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Новости – Зарубежка
Русская планета
Зарубежка

Два главных кандидата Японии отрицают, что они отказались от ядерной энергетики

Электрон Сыроежкин
18 сентября, 2021 12:45
4 мин
Электрон Сыроежкин
18 сентября, 2021 12:45
4 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

Токио, 18 сентября Рейтер - Два крупных кандидата на пост следующего премьер-министра Японии отрицали в субботу, что они снизили свои позиции по ядерной энергии и гендерным вопросам, чтобы привлечь консервативную поддержку на жестких выборах правящей партии в этом месяце.

Избрание лидера Либерально-демократической партии ( ЛДП ) возглавит министра по вакцинам Сейко Ноду, 61 год, против бывшего министра иностранных дел Фумио Кишиды, 64 года, Санаэ Такаичи, 60 лет, бывшего министра внутренних дел самого консервативного крыла партии, и Таро Коно, 58 лет, бывшего министра по вопросам гендерного равенства.

Победитель партийного опроса 29 сентября, сменивший премьер-министра Йошихаду Суга, который две недели назад объявил, что он уйдет в отставку на фоне сильного рейтинга избирателей, почти наверняка станет премьером из-за низшей палаты ЛДП.

Опросы избирателей показывают, что Коно является их главным выбором, ключевым фактором в подготовке к предстоящим всеобщим выборам. Но бывший министр иностранных дел и обороны, получивший образование в Америке, также имеет образ авантюры, которая беспокоит многих старших в ЛДП.

Конкуренты должны привлечь голоса как от молодых партийных членов, так и от простых законодателей, которые, вероятно, будут под влиянием рейтингов популярности, а также партийных боссов, которые все еще имеют влияние, хотя и меньше, чем в прошлом.

Коно, который долгое время считал критиком ядерной энергетики, отвергал предложение о том, что он свернул с рельсов.

То, что я говорил о выходе из ядерной энергетики, это вывод из строя быстрых атомных электростанций, которые достигают пенсионного возраста и постепенно заканчивают ядерную энергетику, сказал он в телевизионных дебатах. Аналогично, как я объяснил до того, как мы должны прекратить использование угля, для устранения этой пропасти можно увеличить энергосбережение и использование возобновляемых источников энергии и ядерной энергии. Кишиду, более традиционный LDP-согласитель, погрязший в нелепом образе, спросили, не отступил ли он от своих слов, позволив женатым парам иметь отдельные фамилии.

Японское законодательство не позволяет такой вариант, и против изменений решительно выступают консерваторы, в том числе кандидаты Такакити, которые заявляют, что это подорвет семейные ценности.

Задавшись вопросом о том, что он ранее поддержал изменение, Кишида сказал, что признал разнообразие, но что остаются вопросы о том, как обращаться с детьми в рамках новой системы.

По крайней мере, учитывая всеобщее понимание народа, он сказал, что обсуждение необходимо сейчас.

В широкомасштабных дебатах по темам, начиная с пандемии COVID-19 и заканчивая пенсиями и дипломатией, Коно, бывший министр иностранных дел и обороны, призвал к диалогу с Китаем на фоне растущих опасений по поводу его напористости на море, и эта позиция была поддержана Кишидой.

По его словам, встречи на высшем уровне между Японией и Китаем должны проводиться регулярно. Китайские лидеры, вероятно, должны использовать свою силу в качестве одного из игроков в международном порядке, а не на пути экспансионизма. Заявляя о доминирующей точке зрения, сложившейся среди политиков до всеобщих выборов, Кишида - которая считалась одной из самых ястребливых фискальных политик среди кандидатов - сказал, что не будет повышать ставку налога на продажу в течение десяти лет, а вместо этого вновь вернет экономику из-за фискальных реформ.

Неопределенный результат гонки ЛДП контрастирует с прошлым годом, когда Синдзо Абэ быстро появился в качестве главного кандидата после того, как Суга уволился, сославшись на плохое состояние после почти восьмилетнего срока, который сделал его самой длинной в Японии на посту премьер-министра.

На сильной демократической базе партийные фракции объединились вокруг Абэ, долгой вакансии Суга, и члены простых партий имели минимум голосов. На этот раз большинство фракций не разделены на две части, а рядовые члены будут распределены таким же числом голосов, как и законодатели.

Если ни один кандидат не примет большинства во втором туре, будет проведен стычок между двумя топами и разбавятся голоса членов ЕС, потенциально увеличивая шансы Кишиды против Коно.

Такаичи и Нода, которые соперничают за первую женщину-премьер-министра, воспринимаются как жажды, хотя Такаичи имеет поддержку Абэ и других партийных консерваторов.

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Япония
Китай
Токио
Синдзо Абэ
Соединенные Штаты
Федеральное правительство Соединенных Штатов
Демократическая партия ( Соединенные Штаты )
Либерально-демократическая партия ( Япония )
Фумио Кишида
Сейко Нода
Санаэ Такаичи
Пленация
Йосиха Суга
Йосихико Нода
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