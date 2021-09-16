Dow Jones и Nasdaq падают на данных по безработице и розничным продажам

Зарубежка

Фьючерс акций упал в прошлый четверг утром по данным о безработице и розничных продажах.

Фьючерс Dow Jones Industrial Screedence потеряли три пункта, или 0,15 %, в то время как фьючерсы S&P 500 и Nasdaq 100 фьючерсов снизились соответственно на 013 % и 0,01 %.

Аналитики, опрошенные Refinitev, предсказывают, что в течение месяца после падения на 1,1 % в июле произойдет падение на 0,7 %. Будет также выпущен отдельный отчет для еженедельных заявлений об отсутствии работы.

Компания заявила, что сегодня она введет новые показатели для акций, чтобы подчеркнуть переход фирмы на программное обеспечение.

Производитель сигарет Vectura завоевал поддержку Philiph Morris International Inc., инвестировав 1,1 млрд британских фунтов в производителя ингалятора. Сделка была противна профессионалам здравоохранения.

Компания Electronic Arts Inc. отбросила новинку своего очень ожидаемого Battle Fild 2041 за один месяц до ноября 19 года. Создатель видеоиграний также повторил своё общее руководство по бронированию на текущий финансовый год.

Компания Ryanair Holdings подняла пятилетний прогноз пассажиров и сказала, что не будет необходимости заказывать Boeing 737 моторных самолётов. Переговоры между недорогой авиакомпанией и Boeing завершились на прошлой неделе из-за разницы в цене.

Las Vestas Sands Corp. и MGM Resorts International были ниже в течение третьего дня после того, как Макао сказал, что он ужесточит регулирование индустрии казино.

В 2017 году компания Coty Inc. объявила о возобновлении работы Kylie Cosmetics, косметической компании, основанной Kylie Jenner.

Грязь Брент потеряла 20 центов за баррель до 72,42 баррелей за баррель, а золото – от 15,10 до 179,70 долларов за унцию.

Европейские бури были выше по всему миру, когда в Великобритании FTSE 100 набрала 0,49 %, в Германии CAC 40 выросла на 0,6 %, а в Франции DAX 30 — на 1,15 %.

В Китае индекс Hang Sen в Гонконге упал на 1,46 %, а Шанхайский Сводный индекс упал на 1,34 % после того, как Пекин заявил, что сражающийся с застройщиком Evergrande не будет делать никаких выплат процентов начиная со следующей недели. Nikkei 225 в Японии потопили 0,62 % и потопили и другие регионы.