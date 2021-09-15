Доверие Японии к промышленности упало до 5-месячного минимума в сентябре

Зарубежка

ТОКИО-Рейтер – В сентябре уверенность производителей упала на пять месяцев, поскольку последствия последней волны COVID-19 оказали новое давление на третью по величине экономику мира, как показал опрос « Рейтер Танкан ».

Согласно ежемесячному опросу, сенсация среди производителей упала, так как фирмы, зависящие от экспорта, такие как автопроизводители, страдали от глобальной нехватки чипов. Это следует из того, что Банк Японии внимательно наблюдал за квартальным опросом танка, которое должно было состояться в октябре 1 года.

Доверие среди компаний сектора услуг увеличилось, но в течение ближайших трех месяцев оно снова улучшилось, как показал опрос общественного мнения.

Хужее отношение к нынешним условиям говорит о том, что экономика Японии может замедлиться в третьем квартале после того, как официальные данные на прошлой неделе показали https : www.reuters.org. com business Япония расширила Q-2 - GDSP-продажа бизнеса - 2021-09 - 08 за эти три месяца и победила ожидания на 1,9 % в годовом исчислении.

Опрос 503 малых и средних компаний, 264 человека ответили на опрос 1-10 сентября 2017 года, показал, что компании борются с вялым спросом как внутри страны, так и за рубежом, поскольку замедление в Китае и развивающиеся рынки затуманивают перспективы.

Производственная и торговая деятельность не может быть осуществлена из-за застоя поставок деталей, - написал в опросе менеджер производителя машин.

Серьезное влияние оказывают блокирование коронавируса и дефицит полупроводников в Юго-Восточной Азии. Индекс настроений Reuters Tankan для производителей упал до 18 с более чем трехлетнего максимума 33 в августе, достигнув самого низкого уровня с апреля. Индекс услуг минус 2 от 5 за прошлый месяц изменил результаты опроса. com business-Japan-Business - supports - Q 2 - 2 - 12 - высотная за год - tananan - 2021 - 07 - 01 - - уверенность крупных производителей в бизнесе, как ожидалось, останется положительной в первом квартале после достижения двух с половиной лет пика во втором квартале.

В компании Reuters Tankan компании сообщили о все более глубоком влиянии глобального дефицита чипов, поскольку деятельность и более широкий спрос продолжали сдерживаться кризисом здравоохранения, когда некоторые сообщали, что они страдали от высоких цен на сырьё.

Влияние роста цен на сырьё начинает ощущаться, в то время как экономика Китая и США переживает замедление, как написал в опросе менеджер производителя химической продукции.

Опрос « Рейтер Танкан » показал, что в декабре доверие производителей было в значительной степени стабильным на уровне 19, в то время как доверие фирм сектора услуг должно было возрасти до 7.

Не имеется никаких резервов для ночных остановок и банкетов из-за пятой волны коронавируса, сказал менеджер фирмы сектора услуг в признаке хрупкого частного потребления, на долю которого приходится более половины японской экономики.

Показания индекса Reuters Tankan рассчитываются путем вычитания процентной доли респондентов, которые говорят, что условия хорошие для тех, кто говорит, что они бедные.