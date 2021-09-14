Доступ Венесуэлы к МВФ будет обсуждаться в Мексике

Зарубежка

CARACAS, 14 сентября Reuters - Вопрос о доступе Венесуэлы к специальным СДР заимствования будет включен в повестку дня переговоров между оппозицией и правительством президента Хуана Гуайдо в Мексике, сказал лидер оппозиции Николя Мадуро во вторник.

МВФ отправился в Венесуэлу в августе и выделил около 5 миллиардов СПЗ в рамках 650 миллиардов долларов США в рамках глобальных усилий по увеличению ликвидности на фоне пандемии, но говорит, что Венесуэла не может использовать их из-за вопросов о легитимности Мадуро.

Да, это будет обсуждаться в контексте логических интересов страны в следующем раунде переговоров в Мексике, Гуайдо, которого Соединённые Штаты признают священным президентом Венесуэлы, сказал на пресс-конференции

Гуайдо добавил, что отсутствие признания не было единственным препятствием для выделения средств правительством Мадуро МВФ, указывая на задержки в публикации экономических данных и отсутствие независимости центрального банка.

Союзники Гуайдо и делегация, поддерживаемая Мадуро, дважды встречались в Мехико для обсуждения различных вопросов, начиная со свободных и справедливых выборов и произвольных задержаний и заканчивая санкциями, введенными Вашингтоном, и связанным с этим замораживанием правительственных активов.

Оппозиция значительно ослабла с тех пор, как Мадуро вступил на пост временного президента в 2019 году, и может использовать резервы СПЗ в качестве козыря для поиска уступок у Гуайдо.

Не сразу очевидно, что МВФ предоставит доступ к фондам на основе политического соглашения, разработанного на переговорах в Мексике.

МВФ не отвечает сразу на запрос о представлении комментариев.

Центральный банк Венесуэлы сообщил о значительном увеличении своих международных резервов на прошедшей неделе. Центральный банк не ответил на вопрос в пятницу и не объяснил увеличение количества пресс-релизов Рейтер.