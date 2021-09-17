Дом в Хэмптоне, где ехала Жаклин Бувье, выставлен на продажу за 1 доллар. 7 млн

Зарубежка

Двухклассный дом, 275-летний в Восточном Хэмптоне, Нью-Йорке, когда-то был домом в Клубе Возлюбленных Восточных Хэмптонов, где молодой Жаклин Бувье училась ездить, впервые за почти пять десятилетий сменил руки.

В мае собственность была закрыта в контракте и поступила на рынок почти за последнюю цену в 16,149 миллионов долларов на прошлой неделе, согласно агентам по котировке, Дон Уотсон и Энзо Морабито из Дугласа Эллимана.

Первоначально недвижимость попала на рынок с 2,1,49 млн долларов США в январе 2020 года, согласно записям

Дом, построенный в 1745 году как дом Авраама Бейкера, был преобразован в 1924 году Riding Club и куплен для своих членов как клубный дом. По словам г-жи Уотсон, бывшая первая леди Кеннеди Онассис научилась ездить верхом на лошадях на территории.

0,9 акр было преобразовано в 1943 году в частный дом. По ее словам, одна из немногих небольших групп собственности Восточного Хэмптона позволяет строить два дома на одном конце.

Это действительно особенный дом, и я не могу дождаться, чтобы увидеть, как новый владелец восстановит его и оживит его, - сказала она, добавив, что продавец, местная семья, владела им почти пять десятилетий.

Окончательная цена продажи и личность покупателя не могут быть определены, так как сделка еще должна быть зарегистрирована в записях об имуществе.

В настоящее время исторический дом имеет три спальни и три ванные комнаты общей площадью 2000 квадратных футов от жизненной площади.

Проект классического дома в Хамптонсе является синонимом того, что мы сегодня считаем несвременным стилем Хамптонса. Но эта деревянная крыша - это всё, сказала мисс Уотсон.

Она добавила, что другие вещи, которые говорят о времени и архитектурном значении дома, это два камина, вокруг которых находится дом, оригинальные широкие тыквенные полы для доски и некоторые серьёзно старые стекла, которые все еще остаются в нескольких окнах.

Эта история появилась в первый раз на особняке Global.