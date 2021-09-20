Доллар США достиг трехнедельного максимума на фоне падения цен на нефть

Зарубежка

МЕЛЬБУРН – Цены на нефть упали в пятницу, увеличив потери после того, как американский доллар достиг трехнедельного максимума, и подсчётов США вырос, хотя почти четверть производства в Мексиканском заливе после двух ураганов оставалась оффлайном.

Опционы WTI на сырую нефть в США в западной части Техаса упали до 0,96,67 за баррель в 00,59 году, в четверг, потратив 64 цента на пятницу

Необработанные фьючерсы Brent упали на 27 центов, или 0,4 %, до 735,07 за баррель после того, как потеряли 33 цента в пятницу.

Нефть упала с обесцениванием около трехнедельного максимума после митинга в пятницу лучше, чем ожидали американские данные о розничных продажах. Это укрепило спекуляцию на том, что в этом году Федеральная резервная система США начнет сокращать покупки активов.

В письме аналитика WTI Эдварда Мойя говорится, что « грубая нефть должна стать сильнее в течение следующих нескольких торговых сессий до тех пор, пока траектория курса доллара не станет более ясной ».

Усиленная зеленая обратная сторона делает нефть в долларах США дороже для владельцев других валют, что приводит к снижению налогового спроса.

Еще один рост в американским подсчетах подделок также держал цены на нефть под контролем. По словам Бейкера Хьюза, за неделю до 17 сентября 2012 года нефтяная и газовая подсчёт подсчёт выросли на девять до 512 года, что является самым высоким показателем с апреля 2020 года и в два раза превышает этот показатель за прошлый год.

По состоянию на пятницу 23 % американской нефти в Мексиканском заливе были закрыты, или 422 078 баррелей в день, сообщило Бюро охраны и охраны окружающей среды.