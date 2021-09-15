Доллар приблизился к недельному минимуму из-за опасений относительно роста мировой экономики

Зарубежка
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицинаЗарубежка
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
Зарубежка
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Вопрос-Ответ
Financial Assets
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального».
НКО, выполняющие функции иностранного агента: Некоммерческая организация «Фонд по борьбе с коррупцией», Межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Альянс врачей", Автономная некоммерческая организация «Центр по работе с проблемой насилия «НАСИЛИЮ.НЕТ», Программно-целевой Благотворительный Фонд "СВЕЧА", Красноярская региональная общественная организация "Мы против СПИДа", Некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан", Автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг "Акцент", Межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов "Открытый Петербург", Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие", Социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан "Феникс ПЛЮС", Фонд содействия правовому просвещению населения "Лига Избирателей", Некоммерческая Организация Фонд "Правовая инициатива", Некоммерческая организация Фонд "Общественный фонд социального развития "Генезис", Автономная некоммерческая организация информационных и правовых услуг "Гражданская инициатива против экологической преступности", Некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией", Пензенский региональный общественный благотворительный фонд "Гражданский Союз", Ингушское республиканское отделение общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест", Общественная организация "Саратовский областной еврейский благотворительный Центр "Хасдей Ерушалаим" (Милосердие), Частное учреждение "Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации", Региональная общественная организация содействия соблюдению прав человека "Горячая Линия", Фонд "В защиту прав заключенных", Автономная некоммерческая организация "Институт глобализации и социальных движений", Автономная некоммерческая организация противодействия эпидемии вич/спида и охраны здоровья социально-уязвимых групп населения "Центр социально-информационных инициатив Действие", Челябинское региональное диабетическое общественное движение "ВМЕСТЕ", Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан, Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям, Городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти", Свердловский региональный общественный фонд социальных проектов "Новое время", Фонд содействия устойчивому развитию "Серебряная тайга", Фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению "Так-Так-Так", Региональная общественная организация содействия просвещению граждан "Информационно-аналитический центр "Сова", Региональная общественная организация помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации "Информационно-методический центр" Анна", Автономная некоммерческая организация социальной поддержки населения "Проект Апрель", Региональный благотворительный фонд "Самарская губерния", Свердловский областной общественный фонд "Эра здоровья", Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал", Автономная Некоммерческая Организация "Аналитический Центр Юрия Левады", Автономная некоммерческая организация "Издательство "Парк Гагарина", Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова, Благотворительный фонд социально-правовой помощи "Сфера", Челябинский региональный орган общественной самодеятельности "Уральская правозащитная группа", Челябинский региональный орган общественной самодеятельности - женское общественное объединение "Женщины Евразии", Омская региональная общественная организация "Центр охраны здоровья и социальной защиты "СИБАЛЬТ", Городская общественная организация "Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" (Рязанский Мемориал), Городская общественная организация "Екатеринбургское общество "МЕМОРИАЛ", Автономная некоммерческая организация "Институт прав человека", Некоммерческая организация "Фонд защиты гласности", Региональное общественное учреждение научно-информационный центр "МЕМОРИАЛ", Союз общественных объединений "Российский исследовательский центр по правам человека", Автономная некоммерческая организация "Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального партнерства", Общественная организация "Пермский региональный правозащитный центр", Фонд "Гражданское действие", Межрегиональный общественный фонд содействия развитию гражданского общества "ГОЛОС-Урал", Автономная некоммерческая организация "Центр независимых социологических исследований", Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов "АКАДЕМИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА", Свердловская региональная общественная организация "Сутяжник", Межрегиональная благотворительная общественная организация "Центр развития некоммерческих организаций", "Частное учреждение в Калининграде по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров северных стран", Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам "Гражданское содействие", Автономная некоммерческая организация "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р", Региональный Фонд "Центр Защиты Прав Средств Массовой Информации", Некоммерческое партнерство "Институт развития прессы - Сибирь", "Частное учреждение в Санкт-Петербурге по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров Северных Стран", Межрегиональная общественная организация Информационно-просветительский центр "Мемориал", Межрегиональная общественная правозащитная организация "Человек и Закон", Фонд поддержки свободы прессы, Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация "Гражданский контроль", Калининградская региональная общественная организация "Правозащитный центр", Региональная общественная организация "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова", Некоммерческое партнерство "Институт региональной прессы", Частное учреждение "Информационное агентство МЕМО. РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
Иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента: "Голос Америки", "Idel.Реалии", Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии", Общество с ограниченной ответственностью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", Чешское информационное агентство "MEDIUM-ORIENT", Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна, Юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014), Общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ», Юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes.io».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Зарубежка
Русская планета
Зарубежка

Доллар приблизился к недельному минимуму из-за опасений относительно роста мировой экономики

Электрон Сыроежкин
15 сентября, 2021 15:50
4 мин
Электрон Сыроежкин
15 сентября, 2021 15:50
4 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

Доллар упал почти на одну неделю после более мягкой инфляции в США и инфляции

ЛОНДОН, 15 сентября Рейтерс - Уолл-стрит в среду столкнулась с утихой сессией после того, как неожиданно слабые данные из Китая усилили ставки инвесторов на то, что глобальный рост замедляется из-за ограничений на COVID и цепочки поставок.

Индекс S&P 500 достиг самого низкого уровня за три недели во вторник, так как опасения по поводу глобального восстановления впитались на фондовые рынки, которые в последние месяцы наслаждались длительным бегством к рекордным уровням.

Глобальная неопределённость роста, связанная с COVID, до сих пор явно не отстаёт от нас и проблемы с поставками, сказал Дерек Халпенни, руководитель исследований в EMEA MEUFG.

Это на самом деле первая неделя надлежащего торгового пост-летнего периода, и глобальные прогнозы роста снижаются, так что возможности для сохранения высокой производительности акций несколько поставлены под сомнение, сказал Халпенни.

На фьючерсных рынках S&P 500 E-minis и Dow E-minis мало что изменили, а Nasdaq 100 E-minis немного более твёрдая.

В августе в Китае произошел взрыв данных, показывающий рост в промышленных и розничных отраслях, а рост объёмов выпуска продукции и объёмов продаж в течение одного года был ниже, чем новые вспышки коронавируса и перебои с поставками угрожали его экономическому восстановлению.

Слабые данные о розничных продажах Китая шокируют и показывают, что если вы не поймёте вариант Delta под контролем, восстановление экономики будет трудным, - сказал Майкл Хьюсон, главный рыночный аналитик на рынках CMC.

Государственные секторы США увеличили недавние потери, так как слабые данные о розничных продажах указывали на возможное замедление в Китае и Тихом океане.

Инвесторы продолжали проверять данные о инфляции, которые во вторник в Соединенных Штатах показали признаки замедления в среду.

В отличие от этого, инфляция в Великобритании достигла нового высокого уровня после самого большого ежегодного скачка темпов инфляции, по крайней мере за последние 24 года, хотя в значительной степени благодаря разовому росту, который, по мнению аналитиков, был, вероятно, временным.

Вторник сжимает акции Уолл-стрит в Европе, где индекс STOXX 600 европейских компаний упал на 0,15 %, упав еще дальше от своего прежнего пика в середине августа.

Мировой индекс всех стран MSCI упал на 0,17 %, при этом доходность казначейства США достигла 1,2752 %.

Инвесторы изучили заседание Федерального комитета по вопросам открытой рыночной политики на следующей неделе, чтобы посмотреть, будет ли сделано заявление об отмене санкций, которое считается менее вероятным после мягкой инфляции.

Инфляция – это не то, с чем мы знаем, что она уйдет. В то время как базовая аргументация в пользу умеренности инфляции в течение двух-трехлетнего горизонта, мы не ставим на резкое падение инфляции, сказал Валентейн ван Ньевенхейзен, главный сотрудник по инвестициям в Голландском управлении активами NN IP.

Влияние Ковида на цепочки поставок было огромным, поэтому не удивительно, что инфляция в какой-то степени застыла, доллар ослаб на 0,2 %, чтобы закрыться примерно на одну неделю ниже.

После китайских данных китайские синие чипсы упали на 1 %.

Это не упадок, это растущая тенденция, которая продлится по крайней мере до конца этого года, сказала Ирис Пан, главный китайский экономист ИГ, цитируемая из китайских данных.

Пан Ги Мун сказала, что прогнозирует снижение на 0,5 процентного пункта коэффициента RRR для резерва Индийского банка в октябре, и сказала, что для малых и средних компаний требуется больше финансовой поддержки.

Доля в разработчике недвижимости компании Evergrande, которая пытается собрать средства для выплаты компенсации своим многочисленным кредиторам и поставщикам, упала во вторник третий день подряд, проиграв до 5,4 % до самого низкого уровня с января 2014 года.

Контрольный индекс Гонконга Hang Sen сбрасывает 1,8 %, так как акции казино упали после того, как Макао начал общественные консультации, которые, как опасаются инвесторы, приведут к ужесточению регулирования в самом большом в мире игорном центре.

Отслеживание инвестиционных игре на бирже упало на 23 %, в то время как Уинн Макао упал на 29 % до рекордно низкого уровня.

Цены на нефть достигли более высокого, чем ожидалось, сокращения запасов сырой нефти в Соединенных Штатах : сырость Брент выросла на 1,2 % до 71,34 долл. США за баррель, а сырая нефть в США выросла на 1,14 % до 74,44 долл. США за баррель.

Золото, извлеченное из золота, было мало изменено, торговая цена составила 1802 доллара за унцию и упала с максимума в 1808 долларов США за неделю. 50 ударов, которые он ударил по перспективам снижения процентных ставок.

Поделиться
ТЕГИ
Нидерланды
Министерство финансов
Доллар США
Соединенное Королевство
Уолл-Стрит
Nasdaq
China
Europe
Соединенные Штаты Америки
MSCI
Hong Kong
Federal Government of the United States
Mainland China
Dow Jones Industrial Screedies
Maau
CMC Markets
Ellen Halpennie
Federal Markeet Committee
Londay
Уолл-Мау
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
4 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!