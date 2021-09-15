Доллар приблизился к недельному минимуму из-за опасений относительно роста мировой экономики

Зарубежка

Доллар упал почти на одну неделю после более мягкой инфляции в США и инфляции

ЛОНДОН, 15 сентября Рейтерс - Уолл-стрит в среду столкнулась с утихой сессией после того, как неожиданно слабые данные из Китая усилили ставки инвесторов на то, что глобальный рост замедляется из-за ограничений на COVID и цепочки поставок.

Индекс S&P 500 достиг самого низкого уровня за три недели во вторник, так как опасения по поводу глобального восстановления впитались на фондовые рынки, которые в последние месяцы наслаждались длительным бегством к рекордным уровням.

Глобальная неопределённость роста, связанная с COVID, до сих пор явно не отстаёт от нас и проблемы с поставками, сказал Дерек Халпенни, руководитель исследований в EMEA MEUFG.

Это на самом деле первая неделя надлежащего торгового пост-летнего периода, и глобальные прогнозы роста снижаются, так что возможности для сохранения высокой производительности акций несколько поставлены под сомнение, сказал Халпенни.

На фьючерсных рынках S&P 500 E-minis и Dow E-minis мало что изменили, а Nasdaq 100 E-minis немного более твёрдая.

В августе в Китае произошел взрыв данных, показывающий рост в промышленных и розничных отраслях, а рост объёмов выпуска продукции и объёмов продаж в течение одного года был ниже, чем новые вспышки коронавируса и перебои с поставками угрожали его экономическому восстановлению.

Слабые данные о розничных продажах Китая шокируют и показывают, что если вы не поймёте вариант Delta под контролем, восстановление экономики будет трудным, - сказал Майкл Хьюсон, главный рыночный аналитик на рынках CMC.

Государственные секторы США увеличили недавние потери, так как слабые данные о розничных продажах указывали на возможное замедление в Китае и Тихом океане.

Инвесторы продолжали проверять данные о инфляции, которые во вторник в Соединенных Штатах показали признаки замедления в среду.

В отличие от этого, инфляция в Великобритании достигла нового высокого уровня после самого большого ежегодного скачка темпов инфляции, по крайней мере за последние 24 года, хотя в значительной степени благодаря разовому росту, который, по мнению аналитиков, был, вероятно, временным.

Вторник сжимает акции Уолл-стрит в Европе, где индекс STOXX 600 европейских компаний упал на 0,15 %, упав еще дальше от своего прежнего пика в середине августа.

Мировой индекс всех стран MSCI упал на 0,17 %, при этом доходность казначейства США достигла 1,2752 %.

Инвесторы изучили заседание Федерального комитета по вопросам открытой рыночной политики на следующей неделе, чтобы посмотреть, будет ли сделано заявление об отмене санкций, которое считается менее вероятным после мягкой инфляции.

Инфляция – это не то, с чем мы знаем, что она уйдет. В то время как базовая аргументация в пользу умеренности инфляции в течение двух-трехлетнего горизонта, мы не ставим на резкое падение инфляции, сказал Валентейн ван Ньевенхейзен, главный сотрудник по инвестициям в Голландском управлении активами NN IP.

Влияние Ковида на цепочки поставок было огромным, поэтому не удивительно, что инфляция в какой-то степени застыла, доллар ослаб на 0,2 %, чтобы закрыться примерно на одну неделю ниже.

После китайских данных китайские синие чипсы упали на 1 %.

Это не упадок, это растущая тенденция, которая продлится по крайней мере до конца этого года, сказала Ирис Пан, главный китайский экономист ИГ, цитируемая из китайских данных.

Пан Ги Мун сказала, что прогнозирует снижение на 0,5 процентного пункта коэффициента RRR для резерва Индийского банка в октябре, и сказала, что для малых и средних компаний требуется больше финансовой поддержки.

Доля в разработчике недвижимости компании Evergrande, которая пытается собрать средства для выплаты компенсации своим многочисленным кредиторам и поставщикам, упала во вторник третий день подряд, проиграв до 5,4 % до самого низкого уровня с января 2014 года.

Контрольный индекс Гонконга Hang Sen сбрасывает 1,8 %, так как акции казино упали после того, как Макао начал общественные консультации, которые, как опасаются инвесторы, приведут к ужесточению регулирования в самом большом в мире игорном центре.

Отслеживание инвестиционных игре на бирже упало на 23 %, в то время как Уинн Макао упал на 29 % до рекордно низкого уровня.

Цены на нефть достигли более высокого, чем ожидалось, сокращения запасов сырой нефти в Соединенных Штатах : сырость Брент выросла на 1,2 % до 71,34 долл. США за баррель, а сырая нефть в США выросла на 1,14 % до 74,44 долл. США за баррель.

Золото, извлеченное из золота, было мало изменено, торговая цена составила 1802 доллара за унцию и упала с максимума в 1808 долларов США за неделю. 50 ударов, которые он ударил по перспективам снижения процентных ставок.