Догкойн подаётся в суд на его имя

Зарубежка

Начался спор о том, кто будет требовать догекойнского имени?

Догекойн – это цифровая валюта, которая широко рассматривается как имеющая смешной аспект криптовалютной вселенной. Изначально задуманный как шутка за несколько часов, догкойн воздает должное вирусному интернет-мему 2013 года собаки из Shiba Inu с плохими привычками орфографии, таким образом, дурачок, который ее создатели считают бесполезным, догекойн, в этом году превратился в криптовалюту из-за давления со стороны генерального директора компании Tesla Inc. и цифрового валютного талисмана Элона Маска.

На пике мая, догекойн, монета, которая имеет очевидное предложение и не имеет никакого очевидного использования, стоил более 80 миллиардов долларов. Его текущая рыночная стоимость составляет около 31 миллиарда долларов.

С этим пришла кладезь проектов с аналогичным названием и битва за то, кто владеет торговой маркой Догкойна.

Фонд Догекойна, некоммерческий фонд Колорадо, основанный создателями и сторонниками в 2014 году, не подал официальное заявление на бренд Догони до конца августа. Его досье сейчас находится на следующей полдюжины других дел перед Бюро патентов и торговых марок США, все соперничая за исключительное использование бренда Dogecoin, который появился на заявках на его использование для детских одеял и мужских костюмов.

В целом, большинство считало, что не стоит регистрировать эти товарные знаки, потому что кто знает, как долго они продержатся. Теперь, в последний час, мы уничтожаем это немного, сказал Йенс Вичерс, член правления Догекойнского фонда. Группа, которая была восстановлена на несколько лет в августе, снова исчезла

Г-н Маск не ответил на просьбу дать комментарии. Он назначил от своего имени представителя, который консультирует Совет Фонда Догекойна. Ранее на этой неделе господин Маск написал в Твиттере фотографию своего нового щенка Шибы Ину по имени Флоки.

По данным Coin MarketCap.com, в настоящее время существует почти 100 криптовалютных монет с логотипом или щекотливым дожем. Какие новые проекты на 2017 год, в том числе Догельон Марс и Коин Дожа.

24 мая компания Muno Rabbit AngoZaibatsu LLC, базирующаяся на Островах Кука, подала заявку на товарные знаки догекойна в США и Европейском Союзе.

Основатель АнгоЗейбаутсу Ангел Тенетти сказал, что создал новый догекойн в сети блокчейна своей компании, когда он заметил, что первоначальный Догекойнский фонд больше не работает. Он говорит, что создал оригинальный открытый код догекойна, который можно скачать из файла Microsoft Corp. GitHub, платформы обмена кодами на основе облаков.

Г-н Тенетти сказал, что в этом году создал еще одну благотворительную организацию лошади / кожи под названием В прошлом месяце базирующийся на островах Кука Догекойн Фонд сообщил, что базирующийся в Колорадо Pug в округе Худ пытается получить несправедливую прибыль от доброй воли, которую построил Догекойн. Я делаю это не с какими-либо злонамеренными намерениями, сказал г-н Тенетти. Мы думали, что его забыли, мы думали, что он отчаянно нуждается в руководстве. Я не могу сделать поворот только потому, что большой ребенок вернулся на игровую площадку. Абсурдность над брендом догекоина поразила многих в криптовалютной экосистеме как иронию. Дух распределенной собственности опирается на криптовалюты. Биткойн, первоначальная криптовалюта, был построен так, что никому она не принадлежала.

США официально не использовали биткойн в качестве криптовалюты для названия биткойна в торговле. Бренд второго по популярности символа Ethereum, эфира, контролируется французской компанией блокчейна, которая создает монету и ее криптовалютную сеть.

Сам по себе Лакикойн изначально был создан путем копирования и подтасовки другого открытого криптовалютного проекта под названием Dogecoin. Лакикойн был смятой версией литкойна, которая была подтасовкой биткойна. В понедельник, в фейковом выпуске новостей, якобы, из Walmart Inc., утверждалось, что розничный гигант позволит клиентам производить платежи с Литекойном, относительно новой криптовалютой. Это копия копии, сказал Герр Тенетти о догекойне. Ценный код находится в самом коде. Она существует исключительно для своего сообщества, а не по каким-либо технологическим причинам. Получая товарный знак, проекты крипто могут помешать и помешать другим организациям создавать продукты, которые могут запутать пользователей в том, что касается бренда, поддерживающего его.

Первоначальная попытка догекоина может иметь свое непосредственное право на название, поскольку оно используется в качестве бумажника на протяжении почти десятилетия, - сказала Кэролайн Саймонс, корпоративный партнер фирмы Orrick, Herrington Sutcliffe LLP, которая специализируется на праве интеллектуальной собственности и не участвует в споре. Для одобрения товарных знаков может потребоваться больше года.

В августе адвокат Фонда Догекойна Колорадо послал письмо в проект под названием Догекойн 2.0. Она потребовала изменения имени Догкойна 2.0, интернет-домена и других материалов в течение трех дней. Почему г-н Вичер утверждал, что это название может быть ошибочно использовано в качестве второй версии проекта « Догекоин »?

Дог с первого дня позиционировал себя против истеблишмента, и теперь они становятся им, сказал Кэм Гири, создатель проекта. Есть более 9000 других проектов по догекойну. Почему они преследуют нас? Догекойн 2.0, говорит он, стремится устранить давний раскол в сообществе догкойнов : ограничить ли количество догкойна, находящегося в обращении, как способ повысить его ценность. Данный проект, который, однако, переоборудовал себя догекойном, сократил количество собачьих монет, которые будут созданы до 100 миллионов.

Догекойн не должен удивляться большому количеству побочных эффектов, поскольку это один из них, сказал Крис Бендиксен, руководитель исследовательского отдела лондонской фирмы по управлению активами CoinShares.

Там должны были быть подражатели или подражатели. Это и есть природа пространства, сказал он. В наши дни очень трудно шутить и делать сатиру в школе. Весь мир почти превратился в шутку.