Зарубежка

ЛОНДОН, 17 сентября 2018 года, Рейтерс - Экономисты инвестиционных фондов выразили в пятницу беспокойство из-за откровений о том, что лидеры Всемирного банка оказывают чрезмерное давление на персонал, чтобы повысить рейтинг Китая в своем влиятельном отчёте Doy Business 2018 и последующем отмене серии.

По их словам, решение Всемирного банка о том, чтобы разоблачить отчеты « Ходящее Бизнес », которые оценивают страны, исходя из того, насколько легко в них вести бизнес, может затруднить для инвесторов оценку того, куда вложить свои деньги.

Чем больше я думаю об этом, тем хуже это выглядит, говорит Тим Эш из BlueBay Asset Management в электронных заявлениях.

Какая количественная модель страновых рисков встроила это в рейтинги? Деньги и инвестиции распределены на спину этой серии. Исследование, проведенное юридической фирмой WilmerHale https : www.reuters.com. com-business sustainable-business World-bank - убивает-business - casing-search-cites - text-search cites - 2021 - 0.09-16, по просьбе Комитета по этике Всемирного Банка, руководители Всемирного банка, в том числе Кристалина Георгиева, в настоящее время председатель Международного Валютного Фонда, оказывали давление, чтобы повысить оценки Китая.

В то время базирующийся в Вашингтоне многосторонний кредитор искал поддержку со стороны Китая в отношении значительного увеличения капитала.

Грузия сказала, что она не согласилась с выводами и интерпретациями доклада, опубликованного в четверг, и была проинформирована исполнительного совета МВФ.

Экономисты говорили, что такие отчеты - со стороны Всемирного Банка и других - были полезными, но были уязвимыми для манипуляций.

Они сказали, что некоторые правительства, особенно в более бедных развивающихся странах, которые хотят показать прогресс избирателей, могут быть одержимы их позицией в отчётах, которые оценивают все, от легкости уплаты налогов до юридических прав.

Чарльз Робертсон, главный экономист в журнале Renaisance Capital, сказал, что легкость проведения деловых оценок теряет доверие в течение многих лет. Некоторые страны нанимают инвестиционные фирмы, в том числе и его собственные, а иногда и бывших руководителей правительства, чтобы посоветовать им, как улучшить свой рейтинг.

По его словам, существуют обширные расхождения между рейтингом коррупции в некоторых странах и легкостью проведения оценки бизнеса, что предполагает, что это были просто улучшения номинальной стоимости, а не отражают основные экономические изменения.

Как экономист, мы думаем, что искренне жаль, что мы теряем доступ к основным данным. Например, действительно интересно знать, что для обработки налогов компании в Бразилии требуется 900 часов, в то время как в других странах требуется только 70, добавил Робертсон.

Бизнес-репортажи издаются ежегодно с 2003 года, а Блюбейский Эш заявил, что они стали важны для банков и предприятий с точки зрения оценки страновых рисков во всем мире.

Результаты расследования поднимают вопросы о беспристрастности отчётов и справедливости тех, кто их объединяет.

Более важный вопрос заключается в том, как, если это вообще возможно, Банк может исправить кажущуюся коррумпированностью организацию, которую проанализировать документы Алекс Коббхам, главный руководитель адвокатской группы Tax Justice Network, сказал в Twitter.