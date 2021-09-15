Дело MeToo в Китае закончилось 21-летним стажером, которого обвинили в нащупывании

Зарубежка

Гонконг CNN — одно из самых известных лиц китайского телевидения. Она была 21-летней стажёркой, которая работала над его шоу.

Три года назад Чжоу Сяосуань стала лицом молодого китайского движения MeToo, когда она взяла Чжу Цзюня, известного хозяина государственного телеканала CCTV, в суд, обвинив его в том, что он присматривался к ней и насильно поцеловал ее во время ее стажировки в 2014 году.

В то время иски о сексуальных домогательствах редко рассматривались в Китае, и случай Чжоу широко рассматривался как барометр прогресса страны в решении проблемы существующего гендерного неравенства.

Веховая правовая битва завершилась во вторник поражением Чжоу. Суд в Пекине вынес решение по ее делу после второго слушания, в котором ей пришлось долгое время задерживаться, ссылаясь на недостаточные доказательства. Чжу, 57 лет, является бывшим членом Китайской Народно-консультативной конференции, высшего политического консультативного органа для китайского правительства. Он больше всего известен тем, что проводил ежегодное празднование Луннарского Нового года в Китае, - самое смотрящее телешоу с более чем 700 миллионами зрителей - с 1997 года.

Появившись из здания суда примерно в полночь после закрытого слушания в среду, которое длилось около 10 часов, Чжоу сказала десяткам сторонников, что планирует подать апелляцию.

Я исчерпал все свои усилия, сказал слезливый Чжоу, также известный под ее прозвищем Сяньзи. Мне очень жаль, что мы не смогли дать каждому лучший результат. Ее сторонники уже сделали так много, согласно видео, которыми делились люди на месте происшествия, их сторонники кричали в ответ.

Чжоу обвинил суд в попытке обеспечить процессуальную справедливость. Она сказала, что судья отклонила ее неоднократные просьбы о получении подтверждающих доказательств, таких как фотоаппарат наблюдения за пределами гардероба.

Как показывает давний случай Чжоу, пережившие насилие по признаку пола в Китае могут столкнуться с изнурительными правовыми сражениями, даже несмотря на то, что в стране сейчас существует новый гражданский кодекс, определяющий, что представляет собой сексуальное домогательство.

Выжившие в положении Сяньзи столкнулись практически со смешанными шансами, потому что суды ищут минимальные доказательства и дают доказательства " дымящегося оружия ", - сказал Дариус Лонгарино, научный сотрудник Йельского юридического факультета, который активно работал над вопросами гендерного равенства в Китае.

Чжу Цзюнь могущественн, и мне кажется, что внешнее давление подтолкнуло его к тому, чтобы еще больше

На протяжении всего дня вторника Пекинский суд тщательно охранялся многочисленными полицейскими в форме и сотрудниками охраны в штатском, которые проверяли удостоверения личности людей, внимательно следили за толпой и в какой-то момент, по словам свидетелей на месте происшествия, украли вывеску протеста от сторонника.

Когда Чжоу предстала перед судом перед слушанием - сжимая в своих руках букет цветов и копию китайского Гражданского кодекса - ее отправили неопознанные мужчины и женщины, прежде чем она смогла закончить свою речь.

По мере того, как слушания продолжались, цензуры вели еще одну битву в социальных сетях. На сайте Weibo пользователи, которые делились фотографиями и видеозаписями сцены за пределами здания суда и обновлениями дела Чжоу, просмотрели аккаунты временно на неделю или дольше.

Случай Сяньзи – это вопрос связи и надежды для китайских женщин. До сих пор мы не будем использовать результат, чтобы определить наши усилия за последние три года. Очень приятно и ободряюще видеть, как все больше и больше людей разделяют наш путь, сказал Чжоу, который ждал за пределами суда в поддержку Эшли Се на протяжении всего слушания.

Независимо от того, насколько трудно человеку говорить в будущем, мы будем продолжать. После возгорания искры MeToo никогда не погасят. Лв Пин, известный китайский феминист, родившийся в Нью-Йорке, недавно сказал, что случай Чжоу повысил уровень общественной осведомленности о сексуальных домогательствах. Она добавила, что это также способствовало росту феминистского общества Китая и выявила многочисленные недостатки правовой системы страны.

Она не выиграла дело, но его значение и влияние огромны в процессе - и это не исчезнет только из-за результата этого решения, - сказала она.

В поздние часы среды Чжоу опубликовала заявление в китайском приложении к социальным сетям WeChat, которое обещает продолжить борьбу со своими сторонниками в Интернете.

В неудаче есть стыд. Я польщен тем, что был со всеми в течение последних трех лет. Это было не просто, но чрезвычайно благородное и трудное путешествие, написала она. Спасибо всем, я обязательно подам апелляцию.