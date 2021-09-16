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Сибирь", "Частное учреждение в Санкт-Петербурге по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров Северных Стран", Межрегиональная общественная организация Информационно-просветительский центр "Мемориал", Межрегиональная общественная правозащитная организация "Человек и Закон", Фонд поддержки свободы прессы, Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация "Гражданский контроль", Калининградская региональная общественная организация "Правозащитный центр", Региональная общественная организация "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова", Некоммерческое партнерство "Институт региональной прессы", Частное учреждение "Информационное агентство МЕМО. РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
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Русская планета
Зарубежка

Дефолт китайской Evergrande Group прорывается через финансовые рынки страны

Электрон Сыроежкин
16 сентября, 2021 07:55
4 мин
Электрон Сыроежкин
16 сентября, 2021 07:55
4 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

Блумберг - Усиление беспокойства по поводу влияния дефолта « China Evergrande Group », проникает в финансовые рынки страны.

Разработчики лидируют в снижении индекса Hang Sen China Enterprises Index, когда Sunac China Holdings Ltd. теряет 11 %, а Co. - крупнейший производитель компании Country Garden Holdings Co. - на 8 % только за одну неделю эти два акций упали более чем на 20 %. В Шанхае банковские акции страдают от своей самой быстрой распродажи за семь недель. Согласно кредитным трейдерам, китайские банкноты в долларовом выражении упали в четверг на целых 3 цента. Выручка на уровне 18 месяцев сделает более трудным рефинансирование эмитентами их долга.

Это не только азиатский сектор акций - общие настроения довольно хрупкие, сказала Элизабет Квик из менеджера инвестиций в недвижимость компании Aberden Standard Investment на Bloomberg TV.

Перспективы для Evergrande ухудшаются с каждым днем. В четверг, инвестиционная единица Evergrande остановила торговлю всеми облигациями после того, как в результате рискованного снижения рейтинга она оказалась в числе самых высокодоходных эмитентов страны. S&P Global Ratings также понизила рейтинг разработчика, заявив, что его ликвидность и доступ к финансированию значительно сокращается. В среду китайские власти заявили крупнейшим кредиторам, что фирма не сможет выплатить проценты по займам, подлежащим выплате 20 сентября, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Это произошло после того, как фирма наняла консультантов для того, что могло бы стать одной из крупнейших реструктуризации задолженности в Соединенных Штатах.

Видимые признаки стресса в банковской системе менее заметны. Ставки межбанковского кредитования по-прежнему близки к среднему уровню, демонстрируя достаточную ликвидность на денежном рынке. Но некоторые банки в Китае, похоже, накапливают юань по самой высокой цене за почти четыре года, что является знаком того, что они, возможно, готовятся к тому, что стратег Мидзухо, назвавший « ограничение ликвидности » в кризисном режиме? Банковские займы и другие займы фирм, включая трастовые фонды, составили около 81 % от 335,5 млрд. долл. США в 2021 году, В числе крупнейших кредиторов – « China Minshen Banking Corp ». Agriculture Bank of China Ltd. и Industrial Commercial Bank of China Ltd. В заявлении, сделанном в конце понедельник, Эвергренд сказал, что слухи о банкротстве неверны.

На следующей неделе будет испытание любви к компании. Согласно данным Блумберга, фирма планирует произвести процентные платежи в размере 23 от 83,5 млн. долл. США за купюру в размере 1 долл. США и 232 млн. долл. США с помощью местных банкнот.

Мягкая позиция на рынке жилья, который составляет около 28 % китайской экономики, становится все более очевидной. Данные среды показали, что продажи домов по стоимости упали на 20% по сравнению с предыдущим годом в августе, что является самой большой потерей с начала коронавируса в начале прошлого года. Опираясь на вопрос о потенциальном влиянии Эвергренда на экономику, представитель Национального бюро статистики Фу Лингуй сообщил, что некоторые крупные предприятия недвижимости сталкиваются с трудностями, и их последствия еще предстоит увидеть. Экономисты предупреждали, что Китай слишком далеко продвинулся на своем рынке недвижимости, пытаясь избежать пузырей.

Нынешние приоритеты Macquarie Group Ltd., направленные на содействие общему процветанию и сдерживание чрезмерного риска, означают, что, по мнению китайского правительства, в этом году пошлины вряд ли будут снижены. Сектор недвижимости будет основным ветром роста в следующем году, хотя политики могут снизить ограничения для защиты 5 % роста ВВП, аналитики Маккури написали в записке в среду.

Показатель Китая Хан Сэн упал на 2,1 % в середине дня. Компания Evergrande упала до 10%. Доля компании Guangzhou R&Fosements Co., другой разработчик, получивший хлам, была на пути к самым большим потерям со времён 2009 года в четверг. Шанхайский индекс стоимости недвижимости снизился на 1,8 %.

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