Дефолт китайской Evergrande Group прорывается через финансовые рынки страны

Зарубежка

Блумберг - Усиление беспокойства по поводу влияния дефолта « China Evergrande Group », проникает в финансовые рынки страны.

Разработчики лидируют в снижении индекса Hang Sen China Enterprises Index, когда Sunac China Holdings Ltd. теряет 11 %, а Co. - крупнейший производитель компании Country Garden Holdings Co. - на 8 % только за одну неделю эти два акций упали более чем на 20 %. В Шанхае банковские акции страдают от своей самой быстрой распродажи за семь недель. Согласно кредитным трейдерам, китайские банкноты в долларовом выражении упали в четверг на целых 3 цента. Выручка на уровне 18 месяцев сделает более трудным рефинансирование эмитентами их долга.

Это не только азиатский сектор акций - общие настроения довольно хрупкие, сказала Элизабет Квик из менеджера инвестиций в недвижимость компании Aberden Standard Investment на Bloomberg TV.

Перспективы для Evergrande ухудшаются с каждым днем. В четверг, инвестиционная единица Evergrande остановила торговлю всеми облигациями после того, как в результате рискованного снижения рейтинга она оказалась в числе самых высокодоходных эмитентов страны. S&P Global Ratings также понизила рейтинг разработчика, заявив, что его ликвидность и доступ к финансированию значительно сокращается. В среду китайские власти заявили крупнейшим кредиторам, что фирма не сможет выплатить проценты по займам, подлежащим выплате 20 сентября, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Это произошло после того, как фирма наняла консультантов для того, что могло бы стать одной из крупнейших реструктуризации задолженности в Соединенных Штатах.

Видимые признаки стресса в банковской системе менее заметны. Ставки межбанковского кредитования по-прежнему близки к среднему уровню, демонстрируя достаточную ликвидность на денежном рынке. Но некоторые банки в Китае, похоже, накапливают юань по самой высокой цене за почти четыре года, что является знаком того, что они, возможно, готовятся к тому, что стратег Мидзухо, назвавший « ограничение ликвидности » в кризисном режиме? Банковские займы и другие займы фирм, включая трастовые фонды, составили около 81 % от 335,5 млрд. долл. США в 2021 году, В числе крупнейших кредиторов – « China Minshen Banking Corp ». Agriculture Bank of China Ltd. и Industrial Commercial Bank of China Ltd. В заявлении, сделанном в конце понедельник, Эвергренд сказал, что слухи о банкротстве неверны.

На следующей неделе будет испытание любви к компании. Согласно данным Блумберга, фирма планирует произвести процентные платежи в размере 23 от 83,5 млн. долл. США за купюру в размере 1 долл. США и 232 млн. долл. США с помощью местных банкнот.

Мягкая позиция на рынке жилья, который составляет около 28 % китайской экономики, становится все более очевидной. Данные среды показали, что продажи домов по стоимости упали на 20% по сравнению с предыдущим годом в августе, что является самой большой потерей с начала коронавируса в начале прошлого года. Опираясь на вопрос о потенциальном влиянии Эвергренда на экономику, представитель Национального бюро статистики Фу Лингуй сообщил, что некоторые крупные предприятия недвижимости сталкиваются с трудностями, и их последствия еще предстоит увидеть. Экономисты предупреждали, что Китай слишком далеко продвинулся на своем рынке недвижимости, пытаясь избежать пузырей.

Нынешние приоритеты Macquarie Group Ltd., направленные на содействие общему процветанию и сдерживание чрезмерного риска, означают, что, по мнению китайского правительства, в этом году пошлины вряд ли будут снижены. Сектор недвижимости будет основным ветром роста в следующем году, хотя политики могут снизить ограничения для защиты 5 % роста ВВП, аналитики Маккури написали в записке в среду.

Показатель Китая Хан Сэн упал на 2,1 % в середине дня. Компания Evergrande упала до 10%. Доля компании Guangzhou R&Fosements Co., другой разработчик, получивший хлам, была на пути к самым большим потерям со времён 2009 года в четверг. Шанхайский индекс стоимости недвижимости снизился на 1,8 %.