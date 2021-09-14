Дебют Apple на iPhone обычно является глоуминым днем для его акций

Зарубежка

iPhone Apple, как правило, является « Днём глоуми » для своего акций, который часто снижается из-за разочарования в акциях.

Блумберг - - Apple Inc. акционеры, стремящиеся вернуть потери от апелляции iPhone на прошлой неделе, не должны ожидать большой помощи от своего мероприятия iPad во вторник, если история является каким-либо руководством.

Согласно данным Bloomberg, три четверти дней Apple урезала свою долю на новых iPhone Apple. За исключением митинга Apple 8,3 % в день, когда соучредитель Стив Джобс объявил о первом iPhone в 2007 году, акции Apple упали в среднем на 0,8 % в день дебюта.

Плохие показатели, вероятно, являются результатом привыкания инвесторов к регулярным инновациям Apple, и многие детали сообщаются до презентации, согласно Bechof Investment Group.

Любой положительный эффект нового выпуска, как правило, уже был оценен в стоимости акций, - сообщила в понедельник в записке для клиентов.

Доля Apple в этом году достигла двузначных успехов, причём темп ее третьего ежегодного подъёма, подстегиваемого оптимизмом инвесторов в отношении перспектив экономического роста. Но на прошлой неделе она потерпела удар, когда официальный судья приказал компании изменить бизнес-модель App Store.

На долю акций приходился самый большой убыток за четыре месяца после решения, когда распродажа в какой-то момент вырезала у компании рыночную стоимость в 85 миллиардов долларов. Во вторник в Нью-Йорке курс акций был на 0,2 % выше, а утром в 6 утра был положительный торг.

Apple потеряла ценность после того, как Apple выиграла 85 миллиардов долларов в суде App Store?

Около 80% из 47 аналитиков, освещающих Apple, имеют рейтинг покупки акций, и только два аналитика требуют его продажи, согласно данным, собранным Блумбергом. В среднем, они ожидают, что Apple поднимется еще на 11 % в течение следующих 12 месяцев, при близкой цене на понедельник.

В дополнение к тому, что Apple выпускает ряд iPhone с улучшенными характеристиками камер и более быстрыми процессорами, ожидается, что она будет показывать новые часы и AirPods. Презентация компании Cupertino, Калифорния, запланирована на 9 часов утра по местному времени.