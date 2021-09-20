Зарубежка

20 сентября Reuters - AFR Health Corporation заявила в понедельник, что она заполнит 25,000 розничных и клинических позиций до сезона гриппа, и в то время, как Соединенные Штаты готовятся к тому, чтобы увеличить вакцинацию COVID-19.

Компания заявила, что большинство доступных рабочих мест были заняты на полный рабочий день, с неполной занятостью и на временной лицензированной фармакологии, аптечных техников и медсестер, добавив, что она также искала работников, которые бы помогали управлять ее розничными магазинами.

Недавно CFS повысил минимальную часовую заработную плату для своих сотрудников в качестве розничных торговцев в Соединенных Штатах, сражающихся за то, чтобы привлечь больше людей обратно на работу, в условиях общенациональной нехватки рабочей силы из-за пандемии COVID-19.

По всей видимости, в период между ноябрем и январем, соревнованием Walgrens Boodows Alliance и другими аптеками, планирующими управлять расширителями, будет больше трафика, что подвергнет их все большему давлению с целью нанять и удержать сотрудников.

В понедельник USC заявила, что кампания по виртуальному найму на работу на Сент 24 поможет ей управлять страной до разрешения регулятора, поскольку она продолжает предлагать тест COVID-19, а также вакцины тем, кто еще не был иммунирован.

Администрация Байдена планировала сделать расширяющие снимки широко доступными на неделе 20 сентября, но советники Управления по контролю продуктов питания и лекарственных препаратов США отклонили более широкое одобрение снимков на прошлой неделе, предложив их использование в отношении американцев 65 лет и старше и тех, кто подвергается высокому риску серьезных заболеваний.

Компания CFS, которая ввела более 34 миллионов вакцин COVID-19 и более 32 миллионов тестов, заявила в марте прошлого года, что она наймёт 50,000 работников для оказания помощи пациентам и клиентам во время вспышки коронавируса. В четвертом квартале 2020 года она наняла ещё 15,000 человек.