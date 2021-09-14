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Зарубежка
COVID-19 Председатель : Я не знаю о будущих программах по стимулированию
14 сентября, 2021 14:10
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Русская планета
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ЛОНДОН - 14 сентября Рейтер - Председатель британской группы по вакцинации заявил, что неясно, будет ли проводиться регулярная программа по наращиванию вакцины против COVID каждые шесть месяцев после объявления во вторник плана предложить людям старше 50 лет третий выстрел этой зимой.
Сегодняшний совет не подразумевает, что каждые шесть месяцев будет существовать режим доз для ускорителя, как сказал профессор Лим Вэй Шэнь, председатель COVID-19, вакцинация в Объединенном комитете по вакцинации и иммунизации правительства.
Я не знаю о будущих программах по стимулированию, потому что у нас просто нет данных.
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