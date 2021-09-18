Covid - 19: европейские страны открыты для иностранных посетителей

Зарубежка

London CNN Большая часть Европы открыла для международных приезжих и ослабила ограничения Covid-19, с тех пор как весной на континенте охватила волна случаев заболевания.

Эти шаги назад к предковой жизни сопровождались заметным увеличением случаев и госпитализаций во многих странах, при этом в регионе доминировал более переносной вариант дельты.

Тем не менее, в ходе вакцинации число детей, попавших в больницы, было гораздо ниже, чем в первые 12 месяцев 2021 года.

В результате, Европа представляет разную картину, поскольку правительства готовятся к потенциальному росту в случаях осенью и зимой.

Какова ситуация в пяти ключевых европейских странах?

Но мощная политика вакцинации в Великобритании позволяла удерживать цифры ниже уровня зимнего пика : в январе более 4000 человек каждый день поступают в британские больницы с вирусом, хотя число случаев было чуть выше, чем сейчас.

Во вторник премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что ограничения могут вернуться зимой, если Национальная служба здравоохранения рискует оказаться перегруженной. Ковид все еще доступен в открытом мире. Болезнь остается, однако, риском, как сказал он на пресс-конференции в Австрии.

Посещение больниц во Франции увеличилось в августе на фоне предупреждений о четвертой волне вируса, поразившего объекты по всей стране. С конца месяца в больницах находились более 11,000 человек.

Для продвижения своей программы Франция ввела строгие ограничения на невакцинированных людей. С четверга работники здравоохранения должны быть полностью иммунированы, а медицинские билеты должны идти в рестораны или перемещаться на большие расстояния.

В последнее время в стране было зарегистрировано менее 5000 госпитализаций.

После того, как Италия попала на ранние стадии первой волны, она была одной из первых стран, которые открыли свой пост для посетителей в 2020 году. В 2021 году вступление в ЕС было в значительной степени ограничено местными жителями, включая выбранный список стран, не входящих в ЕС, включая США, Канаду, Японию и Великобританию.

Италия стала первой страной в Европе, которая объявила ее обязательной для всех работников государственного и частного секторов, чтобы показать доказательство вакцинации, недавнюю проверку или отрицательную реакцию от инфекции. Это правило направлено на то, чтобы привлечь больше людей к вакцинам против COVID-19 и должно вступить в силу 15 октября.

Это делается для того, чтобы сделать эти рабочие места более безопасными и сделать кампанию вакцинации еще более эффективной, заявил итальянский министр здравоохранения Роберто Сперанса. Он назвал указ стратегией, которая указывает на вакцинацию как на ключ к открытию нового сезона. Согласно правительственным цифрам, около 380 итальянских жителей были полностью вакцинированы за 12 лет и более.

Ирландия добилась больших успехов, чем некоторые ее близкие соседи, в том, что касается количества случаев заболевания и смертности, которые являются одними из самых низких в Европе, из-за одного из самых высоких в Европе ограничений во время пандемии.

В настоящее время в больницах есть признаки плато - более 60 человек каждый день на протяжении сентября находились в отделениях интенсивной терапии, по сравнению с пиковым показателем 221 в январе.

В отличие от соседней Великобритании, Ирландия по-прежнему ограничивает свои возможности на крупных внутренних и внешних мероприятиях, включая спортивные мероприятия.

Ирландские ограничения будут смягчены 20 сентября, и полностью вакцинированным людям будет разрешено встретиться внутри помещений в пределах до 100 групп. С 22 октября правительство планирует снять последние сохраняющиеся ограничения на одеяние лица, социальное дистанцирование и большие собрания.

В этом месяце она, по сути, вернулась к предкризисной жизни в Дании, разрешив гражданам входить в ночные клубы и рестораны, не показывая паспорт Ковида, пользоваться общественным транспортом без надкрытия лица и встречаться большим количеством без ограничений.

Частота передачи, или ставка R, была 0,7, как написал министр здравоохранения Магнус Хейник в твиттере в среду, что означает, что эпидемия продолжает сокращаться. Если оно пройдет 1,0, число случаев заболевания COVID в ближайшем будущем увеличится. Если оно будет ниже 1,0, число случаев сократится в ближайшем будущем.

По словам Хеник, вакцины и все граждане, приложенные в Дании огромные усилия на длительный период времени, являются основой для того, чтобы мы делали все хорошо.

Страна противостояла гораздо более низким ставкам, чем ее сосед Швеция, которая стала вытесненной в Западной Европе, когда она объявила строгий запрет в 2020 году.