Зарубежка

15 сентября Reuters - Темпы вакцинации против COVID - 19 должны быть ускорены по всему миру, чтобы предотвратить пандемию не вакцинированных, - сказала глава правительства Европейского Союза в своей ежегодной политической речи.

Второе состояние обращения Урсулы фон дер Лейена с момента ее вступления в должность президента Европейской комиссии объясняется двумя годами, которые проверили устойчивость блока с пандемией COVID-19, резким экономическим спадом и напряжением из-за Брексита.

Давайте убедимся, что она не превратится в пандемию не вакцинированных, фон Дер Лейен рассказал законодателям ЕС в Страсбурге, Франция.

Объявив о новом пожертвовании еще 200 миллионов прививок в середине следующего года, фон дер Лейен заявила, что ее также беспокоит разница в показателях вакцинации между государствами-членами.

По ее словам, следующий год станет еще одним испытанием характера.

В конце августа 70 % взрослого населения 27 штатов ЕС были полностью вакцинированы от COVID-19. Это стало важной вехой после медленного начала, но при этом маскировало большие различия между странами ЕС.

К середине апреля, в общей сложности, 100 миллионов вакцин против COVID-19 были предоставлены жителям ЕС.

По ее словам, в этом году экономика девятнадцати стран-членов ЕС вернется на предпандемический уровень, а остальные – в следующем году.

Вон дер Лейен носила маску, накленную на европейский флаг : Круг 12 золотых звёзд, поприветствуя законодателей перед собранием,

Бывший министр обороны Германии поставил решение проблемы изменения климата во главу угла своей повестки дня. ЕС предпринимает смелые шаги по достижению глобальной климатической нейтральности к 2050 году, с цифровым преобразованием своей экономики в Германии.

Критики говорят, что она не выполнила обещаний сделать комиссию более геополитической по мере того, как ЕС пытается утвердить свое влияние во внешней политике.