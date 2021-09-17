Зарубежка

Женщина проходит мимо домов в карантине на фоне опасений по поводу распространения коронавирусного заболевания COVID-19 в Гаване, Куба, 8 апреля 2021 года. ГАВАНА, 17 сентября - Рейтер : Кубинские государственные СМИ в пятницу сказали, что периодические отключения, которые поражали остров с июня, вызваны старением энергетической инфраструктуры и отсутствием надлежащего обслуживания, и предупредили, что жители должны быть готовы к большему в ближайшие месяцы.

Перебои с электроэнергией отражают углубление экономического кризиса, который начался с жестких новых американских санкций в 2019 году и усугубился пандемией, обнажая такие уязвимости, как ухудшающаяся инфраструктура и зависимость от иностранной валюты от туризма и денежных переводов для покупки продуктов питания, медикаментов, сырья и запчастей.

Ливан Арронте Крус был приведен в качестве слова для других чиновников во время обсуждения электросети с министром энергетики и горной промышленности вечером в четверг на государственном телевидении.

Участники сказали. Кубинские электростанции в среднем составляли 35 лет, с резервной системой из сотен меньших генераторов, по крайней мере, 15 лет, и что только 161 энергоблок было создано из альтернативных источников энергии.

Затмения вернули воспоминания о постсоветской депрессии 1990-х годов, когда свет был выключен больше, чем отключён из-за нехватки топлива. Перебои редко случаются каждый день, редко длиться больше четырех часов и происходят из-за неработоспособности инфраструктуры.

Министр и другие влиятельные чиновники часто, кажется, объясняли ситуацию с властью, поскольку один день протестов из-за условий жизни охватил страну 11 июля, отчасти вызванных затмениями.

В числе объяснений, представленных правительством в четверг, можно назвать то, как и почему были проведены перебои с электроэнергией, подробности о конкретных районах и как граждане могут помочь, делая мало что, например, выключать один свет или реже открывать свои холодильники.

Экономика Кубы упала на 10,79 % в прошлом году и 2,2 % в июне этого года по сравнению с тем же периодом в 2020 году, после нескольких лет застоя.

Кубинцы выдержали более 18 месяцев пандемических ограничений, дефицит продовольствия и медикаментов, длинные линии для покупки дефицитных товаров, высокие цены и многое другое. Поскольку туризм препятствует развитию туризма и другие жизненно важные источники рабочих мест и средств закрыты, перебои только усугубили боль и разочарование.

Эдьера Гузмана Пачеко, директора электростанций на коммунистическом Карибском острове, заявляли во время телевизионного вещания в четверг, что кризис означал отсутствие средств на обслуживание и что работы по двум новым генераторам были отложены после того, как поставщики отменили контракты из-за новых незаконных санкций эпохи Трампа. Это, по его словам, привело к частым изменениям в производительности, а не в производительности

По его словам, термогенераторы страны запоздали для капитального обслуживания или лёгкого обслуживания и 18 частичного обслуживания.

Министр Арронте Крус не имеет никаких обещаний перед жителями, так как вещание сделало вывод, что они будут информироваться. Он сказал, что страна делает все возможное в сложившихся обстоятельствах, чтобы устранить затмения и что в среднесрочной и долгосрочной перспективе существуют планы по увеличению мощности и альтернативных источников энергии.

Никто не должен думать, что мы делаем это умышленно, чтобы раздражать народ, сказал он.