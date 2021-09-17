COVID - 19 дебатов, которые омрачают перспективы для Moderna

Зарубежка

НЬЮ-ЙОРК – Дебаты о необходимости в снимках с COVID 19 затуманивают перспективы на высококлассные акции компании Modona Inc после того, как курс акций американской биотехнологической компании в этом году подскочил до 360,000, что делает ее лучшим исполнителям в SьяP 500.

Инвесторы в пятницу ждали комментариев от группы внешних экспертов, которая взвешивает, следует ли рекомендовать https : www.reuters.org /. comworld-covid - 19 ускорения вперёд - Комитет по консультациям по вакцинации - 2021 - 09 - 17, если регуляторы США должны будут утвердить заявление Pfizer и партнёра BioNTech на дополнительный раунд прививок. Современная вакцина, чья вакцина основана на аналогичной технике связи RNA mRNA, примененной в начале этого месяца https : www.reuters.org ( pp 917www.reuters.org / 917. Медицинские лечебные лечебницы современники преобразуют первоначальные данные - COVId - 19 - Вакцино-бастер - мы-fda - 2021-09 - 01, чтобы разрешить использование ускорителя дозы, но это, как ожидается, не будет принято на пятницу.

Современная республика извлекла выгоду из того, что она является одной из доминирующих вакцин против коронавируса, но ее акции отрезались назад более чем во 162 с тех пор, как в начале августа ее доля достигла отметки в $ 484.47. По словам аналитиков, одним из факторов, влияющих на остановку митинга, является более запутанная перспектива дополнительных стимулирующих снимков COVID-19, на вершине первоначального двухдозового режима.

Когда фондовые акции росли, я думаю, что они ожидали, что всем будет сделан снимок, сказал Джефф Джонас, портфельный менеджер инвестиционных фондов Габелли. Теперь, я думаю, что, возможно, немного менее уверенно, что дополнительный спрос будет там. Правительство Соединенных Штатов заявило, что планирует начать продвигать снимки расширителей онлайн : www.reuters.org / ; com World мы начинаем оппонентинг-ковид - 19 - вакцина-бустер - дозы-септембер - 2021, 08 - 18 широко, как только на следующей неделе. Если бы выяснилось, что это было неверно, эксперты смогли бы оживить эту идею без поддержки политиков.

На этой неделе ведущие ученые, в том числе два уходящего в отставку сотрудника Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, в влиятельном медицинском журнале заявили, что дополнительные ускорители не требуются по адресу https =www.reuters.com. comworld U Covid - 19 - Вакцино-баостеры - не всюду нуждались в широких слоях населения - нуждались - наверх - в том, кто - учёные, например, 2021 - 09 - 13.

В записке на этой неделе аналитики SVB Leerink подсчитали, что расширяющийся рынок, скорее всего, добавит еще 4,3 миллиарда долларов в американские доходы, а вместо 3,2 миллиардов долларов за существующие вакцины.

По словам аналитиков Leerink, значительное увеличение доходов для компаний уже предусматривается в оценках консенсуса, что делает фондовое воздействие на современную экономику зависимым от предполагаемой численности населения и, в частности, от периода увеличения. Этим летом и так уже мощное скачко акций Modental Affairs перешло в овердрайв, так как менеджеры по индексу были вынуждены покупать акции после того, как они были добавлены в SьяP 500, и поскольку возникли опасения по поводу возрождения в случаях COVID 19 из-за распространения вирулентного Delta-альтеруса вируса.

Фонд был изменчивым с момента присоединения к индексу в середине июля, когда акции « Modona » были либо самыми большими ежедневными процентными бенефициарами, либо проигравшими в « SKP 500 » за 10 торговых дней после вступления в Фонд – четверть всех сессий за это время.

Аналитики осторожно относятся к акциям, даже когда компания разрабатывает другие продукты, в том числе вакцину, которая сочетает в себе повышенную дозу от COVID-19 с экспериментальным гриппом https : www.reuters.com Health Care-pharmaceuticals, современная с одной дозой комбинация-вакцин, дивидендная медицина - COVID-19 - грипп 19 - 2021 - 09-909.

Используя оценки прибыли на следующие 12 месяцев, Refinitiv торгует соотношением цена к доходности, равным 15800, согласно потоку современных данных. Это дороже, чем 11,4 раза PE биотехнологических компаний Sьяп 500 в целом, но дешевле 17,7 в секторе здравоохранения Sьяп 500.

Хотя Оппенхаймер торгует примерно в 15 раз по оценкам своих продаж за пять лет - уровень оценки, который значительный объем биотехнологических акций с одним ключевым продуктом исторически достиг пика, по словам Хартажа Сингха, аналитика по современной экономике. В августе Сингх снизил рейтинг акций до нейтрального уровня.

Я не ожидаю, что акции упадут до тех пор, пока не появятся явные плохие новости, сказал Сингх. Я действительно чувствую, что большая часть хороших новостей уже находится в рейтинге акций.