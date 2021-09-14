COVID - 19 : Розничные магазины возвращаются в компанию Costco
За последние месяцы клиенты возвращались в складские клубы на уровне, даже превышающем допандемический уровень, и Costco доминирует, когда дело доходит до рыночной доли, согласно новому отчету.
Компания Foot Transport Analysics Plaser.ai провела данные, которые показывают, что Costco лидирует, когда 55,5 % оптовых клиентов шли по его дверям в августе, по сравнению с принадлежащим Walmart Clubs в 36,2 % и BJ Olesale, стоящими на 8,3 %.
Посещения компании Costco постоянно увеличивались по сравнению с 2019 годом, а посещения в июне, июле и августе выросли на 9,8 %, 13,8 % и 12,8 % по сравнению с аналогичными посещениями за два года до этого, сообщил Пласер.ай. Невероятное увеличение числа посещений является сильным признаком того, что бренд не только преуспел в относительной силе во время пандемии, но и превратил эту краткосрочную силу в фундамент для долгосрочного успеха. Принимая во внимание стабильность модели ее членства и стабильную силу, наблюдаемую в предпандемическом плане, есть реальные основания полагать, что в ближайшие годы компания Costco будет еще сильнее. Но в 2019 году во всех трёх оптовых клубах В августе визиты были выше в клубе Сэма и 15,4 % в клубе Би-Джейс по сравнению с двумя годами назад. В июле эти цифры составили 13,8 % для Costco, 18,1 % для Sam's Club и 17,1 % для BJ.
В то время как COVID-19 продолжается, а вариант дельты продолжает расти, Costco восстановил ограничения на покупку некоторых предметов, таких как бумажные продукты и вода, и отменил свое решение о том, чтобы поднять старшеклассные часы покупок из-за опасений по поводу вируса.