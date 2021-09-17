Что представляет собой новая подводная лодка Австралии с ядерным вооружением?

Зарубежка
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицинаЗарубежка
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
Зарубежка
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Вопрос-Ответ
Financial Assets
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального».
НКО, выполняющие функции иностранного агента: Некоммерческая организация «Фонд по борьбе с коррупцией», Межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Альянс врачей", Автономная некоммерческая организация «Центр по работе с проблемой насилия «НАСИЛИЮ.НЕТ», Программно-целевой Благотворительный Фонд "СВЕЧА", Красноярская региональная общественная организация "Мы против СПИДа", Некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан", Автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг "Акцент", Межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов "Открытый Петербург", Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие", Социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан "Феникс ПЛЮС", Фонд содействия правовому просвещению населения "Лига Избирателей", Некоммерческая Организация Фонд "Правовая инициатива", Некоммерческая организация Фонд "Общественный фонд социального развития "Генезис", Автономная некоммерческая организация информационных и правовых услуг "Гражданская инициатива против экологической преступности", Некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией", Пензенский региональный общественный благотворительный фонд "Гражданский Союз", Ингушское республиканское отделение общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест", Общественная организация "Саратовский областной еврейский благотворительный Центр "Хасдей Ерушалаим" (Милосердие), Частное учреждение "Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации", Региональная общественная организация содействия соблюдению прав человека "Горячая Линия", Фонд "В защиту прав заключенных", Автономная некоммерческая организация "Институт глобализации и социальных движений", Автономная некоммерческая организация противодействия эпидемии вич/спида и охраны здоровья социально-уязвимых групп населения "Центр социально-информационных инициатив Действие", Челябинское региональное диабетическое общественное движение "ВМЕСТЕ", Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан, Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям, Городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти", Свердловский региональный общественный фонд социальных проектов "Новое время", Фонд содействия устойчивому развитию "Серебряная тайга", Фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению "Так-Так-Так", Региональная общественная организация содействия просвещению граждан "Информационно-аналитический центр "Сова", Региональная общественная организация помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации "Информационно-методический центр" Анна", Автономная некоммерческая организация социальной поддержки населения "Проект Апрель", Региональный благотворительный фонд "Самарская губерния", Свердловский областной общественный фонд "Эра здоровья", Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал", Автономная Некоммерческая Организация "Аналитический Центр Юрия Левады", Автономная некоммерческая организация "Издательство "Парк Гагарина", Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова, Благотворительный фонд социально-правовой помощи "Сфера", Челябинский региональный орган общественной самодеятельности "Уральская правозащитная группа", Челябинский региональный орган общественной самодеятельности - женское общественное объединение "Женщины Евразии", Омская региональная общественная организация "Центр охраны здоровья и социальной защиты "СИБАЛЬТ", Городская общественная организация "Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" (Рязанский Мемориал), Городская общественная организация "Екатеринбургское общество "МЕМОРИАЛ", Автономная некоммерческая организация "Институт прав человека", Некоммерческая организация "Фонд защиты гласности", Региональное общественное учреждение научно-информационный центр "МЕМОРИАЛ", Союз общественных объединений "Российский исследовательский центр по правам человека", Автономная некоммерческая организация "Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального партнерства", Общественная организация "Пермский региональный правозащитный центр", Фонд "Гражданское действие", Межрегиональный общественный фонд содействия развитию гражданского общества "ГОЛОС-Урал", Автономная некоммерческая организация "Центр независимых социологических исследований", Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов "АКАДЕМИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА", Свердловская региональная общественная организация "Сутяжник", Межрегиональная благотворительная общественная организация "Центр развития некоммерческих организаций", "Частное учреждение в Калининграде по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров северных стран", Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам "Гражданское содействие", Автономная некоммерческая организация "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р", Региональный Фонд "Центр Защиты Прав Средств Массовой Информации", Некоммерческое партнерство "Институт развития прессы - Сибирь", "Частное учреждение в Санкт-Петербурге по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров Северных Стран", Межрегиональная общественная организация Информационно-просветительский центр "Мемориал", Межрегиональная общественная правозащитная организация "Человек и Закон", Фонд поддержки свободы прессы, Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация "Гражданский контроль", Калининградская региональная общественная организация "Правозащитный центр", Региональная общественная организация "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова", Некоммерческое партнерство "Институт региональной прессы", Частное учреждение "Информационное агентство МЕМО. РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
Иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента: "Голос Америки", "Idel.Реалии", Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии", Общество с ограниченной ответственностью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", Чешское информационное агентство "MEDIUM-ORIENT", Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна, Юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014), Общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ», Юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes.io».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Зарубежка
Русская планета
Зарубежка

Что представляет собой новая подводная лодка Австралии с ядерным вооружением?

Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 18:00
5 мин
Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 18:00
5 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

Гонконг CNN с Австралией, заключающим сделку с Великобританией и Соединенными Штатами о том, чтобы начать программу по созданию атомной подводной лодки, мы можем ожидать, что австралийские подводные лодки будут очень похожи на нынешние версии американских и британских арсеналов.

В флотах военно-морского флота и военно-морского флота Соединенных Штатов есть два вида подводные лодок - отнесенные к категории нападений и баллистических ракет. Оба реактора работают на атомных электростанциях, которые превращают воду в пар высокого давления, который превращает турбины в движущее воздействие на подводные лодки.

Но подводные лодки и подводные баллистические ракеты, которые иногда называют бумерами, служат совершенно другим целям. Австралия подписывается в пользу ядерного оружия, или подставного удара, а не бумеров, которые являются ядерным оружием, с ядерными боеголовками на своих баллистических ракетах.

Какая разница между ними?

Канберра хочет, чтобы теракты стали основой подвалов США и Великобритании.

Наземные подводные лодки предназначены для уничтожения вражеских подводных лодок и наземных кораблей ; проектировать силу на берегу с круизными ракетами « Томагавк » и силами специального назначения SOP для выполнения миссий разведки, наблюдения и разведки ISR ; поддерживать операции боевых групп ; и участвовать в минной войне, - утверждает ВМФ США на основании своих подводных фактов.

У США есть три класса терактов в их флоте из 53. Новейший из них - это 19 из того, что называется классом Вирджинии.

Вооруженные десятками круизных ракет « Томагавк » и торпед, 377 - футов, 8000 -тонн вирджинийских подставных ракет, могут кататься более чем на 28 миль / 46 кф и оставаться под водой на неопределенное время. Их время под водой ограничивается только необходимостью пополнения запасов для экипажей, состоящей из 132 человек

Во время тура по американскому военно-морскому классу Jon Worner в CNN в 2015 году заглянул внутрь.

У суббаллата даже не существует перископа. Вместо этого она использует фотоочную мачту - кусок электронного колдовства, который включает высокочёткое и инфракрасное видео для мониторинга поля битвы. Информация показана на больших экранах в командном центре, с джойстикой, контролирующей все шоу.

Четыре японских подлодки класса U.K. находятся даже быстрее, чем подводные лодки класса AStofe, способные перегружаться более чем на 56 км / 56 кф, а также нести круизную ракету Tomagawk.

Томагавк IV является последним поколением ракет. Она имеет более длительный дальний даль, чем ее предшественники, и, согласно веб-сайту Королевского ВМФ, она может быть направлена на новую мишень во время полёта, а также обратно снимки сражения до своей главной подводной лодки.

Австралия желает такой огневой мощи и выносливости, так как она стремится защитить свои южные воды от военно-морских угроз и прогнозирует свою военно-морскую мощь в Южно-Китайское мореКитайское море, где она, наряду с Соединенными Штатами, стремится притупить китайское влияние и защитить свободу судоходства.

Бобби-бумеров Великобритании и США имеют несколько ядерных ракет, вооруженных баллистическими ракетами Trident. Их миссия, по сути, состоит в том, чтобы остаться под водой в течение нескольких месяцев в море и быть готовыми к ответному ядерному удару, если их собственный противник запустит один из своих противников против Великобритании или США.

Ракетные подводные лодки очень трудно обнаруживать под волнами и тихо обнаруживать. Они являются стержнем сдерживания, обеспечивая, что враг США или Великобритании заплатит ужасающую цену за первый ядерный удар.

Каждая из американских баллистических ракетных подставных ракет может нести 20 ракет Trident 16 для UK Subs с целых восемью боеголовками, тремя ракетами для американской ПРО на одну ракету. Ядерное оружие может быть запущено на расстояние 4,600 миль км. Ядерные боеголовки имеют взрывную мощность от 100 килотонн до 475 килов. Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, Япония, во время Второй Мировой Войны, дала контраст в 15 килотонн.

У Великобритании есть 14 баллистических ракетных подлодок, в то время как у США их четыре. Потребуется много времени, чтобы применить ядерные подводные лодки и разработать их. Трехсторонняя сделка, объявленная в среду, предусматривает только 18-месячное исследование, чтобы посмотреть, как построить ядерные подлодки для Австралии.

Премьер Скотт Моррисон сказал, что будет 2040 год, прежде чем австралийские подводные лодки окажутся в его флоте.

Томас Шугарт, бывший командующий военно-морским флотом США, который сейчас является коллегой в Центре новой американской безопасности, сказал, что с ситуацией в плане безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Австралия, возможно, надеется, что ее подводные лодки могут быть в воде раньше.

Будет ряд компромиссов, которые необходимо будет учесть, которые могут повлиять на сроки локального контента в отличие от использования существующих поставщиков, нового проекта с более современными характеристиками по сравнению с установленными американскими подводными лодками или проектами электростанций и т.д. Шугарт сказал.

Принимая во внимание ухудшающийся военный баланс в Индо-Тихоокеанском регионе, я бы надеялся, что 2040 год не будет более значительным - чем своего рода дата. В то же время, мне трудно себе представить, что срок развертывания будет меньше, чем десятилетие, даже двигаться со скоростью срочности и с использованием большого количества существующих проектировок и поставщиков.

Поделиться
ТЕГИ
Япония
Китай
Австралия
Израиль
Гонконг
Вирджиния
Соединенные Штаты
Нацистская Германия
Южно-Китайское море
Центр новой американской безопасности
Хиросима
Канберра
Индо-Тихоокеанский регион
Джон Уорнер
Королевский ВМФ
Скотт Морисон
ВМФ США
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
5 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!