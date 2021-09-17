Что представляет собой новая подводная лодка Австралии с ядерным вооружением?

Зарубежка

Гонконг CNN с Австралией, заключающим сделку с Великобританией и Соединенными Штатами о том, чтобы начать программу по созданию атомной подводной лодки, мы можем ожидать, что австралийские подводные лодки будут очень похожи на нынешние версии американских и британских арсеналов.

В флотах военно-морского флота и военно-морского флота Соединенных Штатов есть два вида подводные лодок - отнесенные к категории нападений и баллистических ракет. Оба реактора работают на атомных электростанциях, которые превращают воду в пар высокого давления, который превращает турбины в движущее воздействие на подводные лодки.

Но подводные лодки и подводные баллистические ракеты, которые иногда называют бумерами, служат совершенно другим целям. Австралия подписывается в пользу ядерного оружия, или подставного удара, а не бумеров, которые являются ядерным оружием, с ядерными боеголовками на своих баллистических ракетах.

Какая разница между ними?

Канберра хочет, чтобы теракты стали основой подвалов США и Великобритании.

Наземные подводные лодки предназначены для уничтожения вражеских подводных лодок и наземных кораблей ; проектировать силу на берегу с круизными ракетами « Томагавк » и силами специального назначения SOP для выполнения миссий разведки, наблюдения и разведки ISR ; поддерживать операции боевых групп ; и участвовать в минной войне, - утверждает ВМФ США на основании своих подводных фактов.

У США есть три класса терактов в их флоте из 53. Новейший из них - это 19 из того, что называется классом Вирджинии.

Вооруженные десятками круизных ракет « Томагавк » и торпед, 377 - футов, 8000 -тонн вирджинийских подставных ракет, могут кататься более чем на 28 миль / 46 кф и оставаться под водой на неопределенное время. Их время под водой ограничивается только необходимостью пополнения запасов для экипажей, состоящей из 132 человек

Во время тура по американскому военно-морскому классу Jon Worner в CNN в 2015 году заглянул внутрь.

У суббаллата даже не существует перископа. Вместо этого она использует фотоочную мачту - кусок электронного колдовства, который включает высокочёткое и инфракрасное видео для мониторинга поля битвы. Информация показана на больших экранах в командном центре, с джойстикой, контролирующей все шоу.

Четыре японских подлодки класса U.K. находятся даже быстрее, чем подводные лодки класса AStofe, способные перегружаться более чем на 56 км / 56 кф, а также нести круизную ракету Tomagawk.

Томагавк IV является последним поколением ракет. Она имеет более длительный дальний даль, чем ее предшественники, и, согласно веб-сайту Королевского ВМФ, она может быть направлена на новую мишень во время полёта, а также обратно снимки сражения до своей главной подводной лодки.

Австралия желает такой огневой мощи и выносливости, так как она стремится защитить свои южные воды от военно-морских угроз и прогнозирует свою военно-морскую мощь в Южно-Китайское мореКитайское море, где она, наряду с Соединенными Штатами, стремится притупить китайское влияние и защитить свободу судоходства.

Бобби-бумеров Великобритании и США имеют несколько ядерных ракет, вооруженных баллистическими ракетами Trident. Их миссия, по сути, состоит в том, чтобы остаться под водой в течение нескольких месяцев в море и быть готовыми к ответному ядерному удару, если их собственный противник запустит один из своих противников против Великобритании или США.

Ракетные подводные лодки очень трудно обнаруживать под волнами и тихо обнаруживать. Они являются стержнем сдерживания, обеспечивая, что враг США или Великобритании заплатит ужасающую цену за первый ядерный удар.

Каждая из американских баллистических ракетных подставных ракет может нести 20 ракет Trident 16 для UK Subs с целых восемью боеголовками, тремя ракетами для американской ПРО на одну ракету. Ядерное оружие может быть запущено на расстояние 4,600 миль км. Ядерные боеголовки имеют взрывную мощность от 100 килотонн до 475 килов. Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, Япония, во время Второй Мировой Войны, дала контраст в 15 килотонн.

У Великобритании есть 14 баллистических ракетных подлодок, в то время как у США их четыре. Потребуется много времени, чтобы применить ядерные подводные лодки и разработать их. Трехсторонняя сделка, объявленная в среду, предусматривает только 18-месячное исследование, чтобы посмотреть, как построить ядерные подлодки для Австралии.

Премьер Скотт Моррисон сказал, что будет 2040 год, прежде чем австралийские подводные лодки окажутся в его флоте.

Томас Шугарт, бывший командующий военно-морским флотом США, который сейчас является коллегой в Центре новой американской безопасности, сказал, что с ситуацией в плане безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Австралия, возможно, надеется, что ее подводные лодки могут быть в воде раньше.

Будет ряд компромиссов, которые необходимо будет учесть, которые могут повлиять на сроки локального контента в отличие от использования существующих поставщиков, нового проекта с более современными характеристиками по сравнению с установленными американскими подводными лодками или проектами электростанций и т.д. Шугарт сказал.

Принимая во внимание ухудшающийся военный баланс в Индо-Тихоокеанском регионе, я бы надеялся, что 2040 год не будет более значительным - чем своего рода дата. В то же время, мне трудно себе представить, что срок развертывания будет меньше, чем десятилетие, даже двигаться со скоростью срочности и с использованием большого количества существующих проектировок и поставщиков.